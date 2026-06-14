 Descubre el método para acertar marcadores del Mundial 2026
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02 Sweden Sweden Tunisia Tunisia 00
43:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Japan Netherlands Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Sweden Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
39
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El método que usan miles de aficionados para acertar marcadores del Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Inteligencia Artificial quiniela, Redes sociales
Inteligencia Artificial quiniela / FOTO: Redes sociales

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas favoritas de los aficionados para analizar partidos, detectar sorpresas y mejorar sus pronósticos.

El Mundial 2026 ya está en marcha y millones de aficionados alrededor del planeta participan en quinielas, concursos de pronósticos y dinámicas para intentar adivinar los resultados de cada partido.

Aunque muchos continúan confiando en la intuición o en el corazón, cada vez más personas están utilizando herramientas de inteligencia artificial para analizar datos y aumentar sus probabilidades de acertar marcadores.

La tecnología no puede garantizar resultados exactos, pero sí permite identificar tendencias, fortalezas y debilidades que pueden ayudar a realizar pronósticos más fundamentados.

La inteligencia artificial no adivina el futuro

Uno de los errores más comunes es pensar que una plataforma de inteligencia artificial puede predecir con certeza lo que ocurrirá en un partido.

El futbol sigue siendo uno de los deportes más impredecibles del mundo. Una expulsión, una lesión o un gol tempranero pueden cambiar completamente el desarrollo de un encuentro.

Sin embargo, la IA sí puede procesar miles de datos en cuestión de segundos y detectar patrones que muchas veces pasan desapercibidos para los aficionados.

La importancia de hacer buenas preguntas

Especialistas en tecnología coinciden en que la calidad de las respuestas depende en gran medida de la calidad de las preguntas.

Si utilizas una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Claude y únicamente preguntas quién ganará un partido, lo más probable es que recibas una respuesta general basada en información básica. Los expertos recomiendan ir más allá de las preguntas simples y proporcionar contexto específico para obtener análisis más precisos y útiles.

La clave está en crear instrucciones detalladas, conocidas como "prompts", que incluyan variables como el ranking de los equipos, estadísticas recientes, goles esperados (xG), lesiones, sanciones y hasta el desgaste por viajes. De esta forma, la inteligencia artificial puede cruzar más información y ofrecer pronósticos más completos, incluyendo los marcadores más probables y las posibilidades de empate o victoria de cada selección.

Cuanta más información procese el sistema, más completo será el análisis.

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Inteligencia Artificial quiniela - Redes sociales

Las casas de apuestas también ofrecen pistas

Otra estrategia utilizada por muchos aficionados consiste en analizar las cuotas de las casas de apuestas.

Estos mercados suelen ajustarse constantemente en función de estadísticas, rendimiento y movimientos de dinero de millones de usuarios alrededor del mundo.

Aunque no son infalibles, las cuotas permiten conocer qué resultado considera más probable el mercado.

Al combinar estos datos con herramientas de inteligencia artificial es posible obtener una visión más amplia antes de realizar un pronóstico.

No todo depende de los números

A pesar del crecimiento de la tecnología, los expertos recuerdan que el componente humano sigue siendo fundamental.

Factores como la presión psicológica, la motivación, el ambiente en los estadios o la experiencia de determinados jugadores pueden influir significativamente en el resultado final.

Por esa razón, la combinación entre análisis estadístico y conocimiento futbolístico suele ofrecer mejores resultados que depender únicamente de una herramienta tecnológica.

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Inteligencia Artificial - Redes sociales

La clave para ganar una quiniela

Los especialistas recomiendan evitar los extremos.

No se trata de elegir siempre al favorito ni tampoco de apostar constantemente por las sorpresas. Lo ideal es encontrar un equilibrio basado en datos, estadísticas y contexto.

Además, en las fases finales suele ser útil identificar selecciones que llegan en gran momento y que podrían convertirse en las revelaciones del torneo.

Una herramienta cada vez más utilizada

La inteligencia artificial está transformando la forma en que los aficionados siguen los grandes eventos deportivos.

Lejos de reemplazar la emoción del futbol, estas herramientas se han convertido en un complemento para quienes disfrutan analizando partidos, comparando estadísticas y buscando una ventaja extra en sus pronósticos.

Al final, ninguna tecnología puede eliminar la magia de una pelota rodando sobre el césped, pero sí puede ayudar a tomar decisiones más informadas antes de elegir un marcador.

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