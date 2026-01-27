Detectan acceso a sistema de internet satelital en cárceles

El Gobierno de Guatemala reveló este martes, 27 de enero, que se ha descubierto que en las cárceles del país los privados de libertad han tenido acceso a la señal de Starlink, la cual no se puede bloquear en el país por ser satelital.
El tema de las comunicaciones entre reos y grupos delictivos en el exterior de las prisiones fue abordado esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", donde el presidente Bernardo Arévalo enfatizó que se mantienen las acciones para cortar esa línea y evitar que se sigan coordinando crímenes desde lo interno.
"El problema es que ahora estamos encontrando terminales Starlink metidas; una hemos encontrado en uno de los penales. Starlink no lo puede bloquear desde acá, es una cuestión satelital", dijo el gobernante.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, indicó en esa misma conferencia que, aparte de lidiar con la corrupción que se ha detectado y que ha permitido a los reos tener acceso a celulares e internet, se suma esta nueva situación.
"Como decía el señor presidente, tenemos un problema que no vamos a ocultar y es que se dan muchos actos de corrupción dentro de los centros penales que permiten el ingreso, no solo de celulares, sino hasta de antenas de Starlink que hemos encontrado en varias requisas donde ellos mismos (los reos) crean su propia señal", expresó.
Asimismo, el funcionario mencionó que una de las primeras operaciones cuando se implementó el Plan Centinela, en Escuintla, fue eliminar los supuestos negocios o "champas" que se encontraban en las afueras de las prisiones en esa localidad, pues se enteraron de que en estos puntos había routers que generaban señal a lo interno de la cárcel.
"Y los reos, incluso, ya no utilizaban la frecuencia normal de las telefónicas, sino que a través de routers creaban su propia señal y extorsionaban a través de Whatsapp y se comunicaban entre ellos a través de estas redes", agregó Villeda.
Entonces, mencionó que se tuvieron que quitar estos supuestos negocios que lo que prestaban en realidad era un soporte estratégico y logístico a los privados de libertad.
Sistema de internet satelital
Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX que busca ofrecer acceso a internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo mediante una red de satélites en órbita baja. A diferencia de los sistemas tradicionales, su señal viaja desde el espacio hasta una antena especial instalada en tierra, lo que permite reducir la latencia y mejorar la estabilidad de la conexión, incluso en zonas rurales o remotas donde no llega la infraestructura convencional.
Gracias a esta tecnología, Starlink se presenta como una alternativa innovadora para cerrar la brecha digital y facilitar la comunicación global.