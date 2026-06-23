Lluvias: 9 mil afectados y riesgo inminente de sequía

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que al menos 9 mil personas se han visto afectadas por las lluvias en el país, de acuerdo con la más reciente actualización disponible hasta horas de la mañana de este martes, 23 de junio. Mientras tanto, se continúan las acciones de monitoreo a nivel nacional ante otros posibles incidentes que hayan podido surgir.
Ángela Leal, subsecretaria de Gestión de Reducción del Riesgo de la Conred, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la cifra podría variar a medida que se confirmen otros daños, tanto en la población como en infraestructura y el territorio. La situación se mantiene monitoreada en tiempo real ante las precipitaciones intensas.
Se prevén aún importantes lluvias en las próximas horas, advierte Leal, ya que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre la entrada de la décima onda del este, una condición climática que incrementa la precipitación. "Aún esperamos dos ondas más de este tipo antes de entrar en el periodo de canícula", precisó la funcionaria.
Patrones cambiantes por el clima global
De acuerdo con la subsecretaria, el comportamiento de las lluvias ha cambiado notablemente en los últimos años, pasando de una variabilidad climática a efectos claros del cambio climático. Datos recientes indican que la temperatura global aumentó en dos grados, superando pronósticos previos, lo que impacta la intensidad y frecuencia de las lluvias.
"Después de esta abundancia, se prevé un periodo prolongado de sequía que afectará distintos sectores", adelantó.
Coordinación con municipalidades y zonas en riesgo
Leal aseguró que la Conred sostiene comunicación constante con todas las municipalidades. A estas se les proporcionan mapas de las áreas más vulnerables antes de la temporada de lluvias y alertas sobre zonas donde la acumulación de agua puede generar inundaciones o deslizamientos.
Por ejemplo, dijo la entrevistada, en municipios como San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala, una lluvia en la parte alta puede tener consecuencias en áreas bajas, como Villa Hermosa. "Les advertimos cuando hay lluvias fuertes en cuencas altas para que puedan tomar medidas preventivas", agregó.
En el caso de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, la funcionaria lamentó que, pese a advertencias y evaluaciones previas, algunas familias regresaron a lugares declarados inhabitables. "Lamentablemente, con lluvias intensas como las recientes, el agua arrastra todo a su paso", subrayó.
Preparativos para la sequía por fenómeno de "El Niño"
Leal detalló que este año las autoridades deben prepararse para enfrentar dos fenómenos extremos: intensas lluvias seguidas de una sequía acentuada por el fenómeno de "El Niño". El Ministerio de Agricultura ya activó protocolos para responder ante la escasez de agua. Asimismo, el Ministerio de Salud ha tomado medidas para anticipar problemas provocados por el calor, como golpes de calor y enfermedades gastrointestinales.
La funcionaria añadió que el Ministerio de Comunicaciones ha delimitado puntos críticos donde deben enfocar la atención, ya sea por riesgo de deslizamientos con lluvia o de hundimientos durante la sequía. "No paramos, la coordinación entre instituciones es permanente", enfatizó Leal, ya que los preparativos no cesan en ninguna etapa.
Incendios forestales y nuevos desafíos
Sobre el tema de incendios forestales, Leal confirmó que actualmente no se reporta ningún incendio activo, pero advirtió que durante la canícula estos riesgos incrementarán considerablemente.
Ante el riesgo de que surjan nuevas emergencias de este tipo, detalló que se refuerzan brigadas y se coordinan acciones con entidades como el Consejo Nacional de Áresas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab).
Recomendaciones a la población en riesgo
La subsecretaria hizo un llamado directo a los ciudadanos que viven en áreas vulnerables: "Escuchen siempre las fuentes oficiales, como el Insivumehy la Conred, y reporten cualquier emergencia al 119".
De igual forma, instó a autoevacuar en caso de amenaza y a proteger las pertenencias esenciales. También enfatizó el riesgo que corren los niños: si hay lluvias fuertes, deben resguardarse y no intentar cruzar corrientes, pues apenas cinco centímetros de agua pueden ser fatales.
Por último, Leal resaltó la importancia de la prevención y de mantener informada a la población sobre patrones de lluvia y alertas de emergencia. "Debemos estar atentos para que la naturaleza no nos tome por sorpresa", concluyó.