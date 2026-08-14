 San Pedro Ayampuc exhorta a partidos políticos evitar propaganda electoral en postes, árboles y parques
Nacionales

San Pedro Ayampuc exhorta a partidos políticos evitar propaganda electoral en postes, árboles y parques

La medida busca conservar el ornato municipal, la protección del espacio público y la reducción de la contaminación visual.

Compartir:
La medida busca evitar la contaminación visual., Foto Archivo
La medida busca evitar la contaminación visual. / FOTO: Foto Archivo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc a través de un acuerdo municipal exhortó a las organización política y a simpatizantes a evitar la colocación de propaganda electoral en postes, árboles y parques del municipio para reducir la contaminación visual.

A un año de las Elecciones General de 2027, la Municipalidad de San Pedro Ayampuc emitió dicho acuerdo para conservar el ornato municipal, la protección del espacio público y la reducción de la contaminación visual.

La Municipalidad reconoce que la Ley Electoral y de Partidos Políticos regula el ejercicio de la propaganda electoral y atribuye al Tribunal Supremo Electoral las competencias correspondientes en dicha materia, por lo que la Municipalidad reconoce dichas atribuciones y manifiesta su voluntad de coadyuvar institucionalmente al desarrollo de un proceso electoral ordenado, respetuoso y armonioso.

En dicho acuerdo el Concejo Municipal exhorta a las organizaciones políticas legalmente inscritas, comités cívicos electorales, candidatos, afiliados, simpatizantes, organizaciones sociales, entidades públicas, empresas privadas y población en general para que de forma voluntaria, eviten la colocación de propaganda, publicidad, afiches, mantas, pasacalles, adhesivos, rótulos y cualquier otro material de divulgación en postes del alumbrado público, postes destinados a la distribución de energía eléctrica o telecomunicaciones; árboles, áreas verdes, parques, jardines y áreas recreativas municipales.

 También pide evitar colocar propaganda o publicidad en monumentos, puentes, mobiliario urbano y cualquier otro bien de uso público, cuya conservación corresponda a la Municipalidad.

Campaña anticipada 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intensifica las investigaciones ante el aumento de actos de posible campaña anticipada en el país. A la fecha, la Inspección General de la entidad mantiene abiertos más de 160 expedientes por presuntas violaciones a la Ley Electoral, según confirmó Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del organismo.

En los últimos meses, el TSE recibía entre 10 y 12 denuncias mensuales, pero en las últimas dos semanas sumaron diez adicionales. Además, a partir del mes siguiente las denuncias podrán presentarse en línea, lo que facilitará la participación ciudadana, considerada por Portocarrero como el principal fiscalizador del proceso electoral.

PNC prohíbe la portación y exhibición de armas en ferias y desfiles

La Policía indicó que ningún comité de feria, municipalidad tiene facultad para emitir autorizaciones especiales para la portación ostentosa de armas de fuego en perímetros festivos.

En Portada

PNC prohíbe la portación y exhibición de armas en ferias y desfiles t
Nacionales

PNC prohíbe la portación y exhibición de armas en ferias y desfiles

09:31 PM, Ago 14
San Pedro Ayampuc exhorta a partidos políticos evitar propaganda electoral en postes, árboles y parquest
Nacionales

San Pedro Ayampuc exhorta a partidos políticos evitar propaganda electoral en postes, árboles y parques

10:03 PM, Ago 14
VIDEO. Captan fatal accidente en Ciudad Quetzalt
Nacionales

VIDEO. Captan fatal accidente en Ciudad Quetzal

06:59 PM, Ago 14
Inter Miami: Lionel Messi en duda ante el Nashvillet
Deportes

Inter Miami: Lionel Messi en duda ante el Nashville

02:09 PM, Ago 14
Dwayne Johnson explora su faceta musical con Your Dad, una canción dedicada a sus hijast
Farándula

Dwayne Johnson explora su faceta musical con "Your Dad", una canción dedicada a sus hijas

05:02 PM, Ago 14

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026Noticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar