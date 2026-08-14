San Pedro Ayampuc exhorta a partidos políticos evitar propaganda electoral en postes, árboles y parques

El Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc a través de un acuerdo municipal exhortó a las organización política y a simpatizantes a evitar la colocación de propaganda electoral en postes, árboles y parques del municipio para reducir la contaminación visual.
A un año de las Elecciones General de 2027, la Municipalidad de San Pedro Ayampuc emitió dicho acuerdo para conservar el ornato municipal, la protección del espacio público y la reducción de la contaminación visual.
La Municipalidad reconoce que la Ley Electoral y de Partidos Políticos regula el ejercicio de la propaganda electoral y atribuye al Tribunal Supremo Electoral las competencias correspondientes en dicha materia, por lo que la Municipalidad reconoce dichas atribuciones y manifiesta su voluntad de coadyuvar institucionalmente al desarrollo de un proceso electoral ordenado, respetuoso y armonioso.
En dicho acuerdo el Concejo Municipal exhorta a las organizaciones políticas legalmente inscritas, comités cívicos electorales, candidatos, afiliados, simpatizantes, organizaciones sociales, entidades públicas, empresas privadas y población en general para que de forma voluntaria, eviten la colocación de propaganda, publicidad, afiches, mantas, pasacalles, adhesivos, rótulos y cualquier otro material de divulgación en postes del alumbrado público, postes destinados a la distribución de energía eléctrica o telecomunicaciones; árboles, áreas verdes, parques, jardines y áreas recreativas municipales.
También pide evitar colocar propaganda o publicidad en monumentos, puentes, mobiliario urbano y cualquier otro bien de uso público, cuya conservación corresponda a la Municipalidad.
Campaña anticipada
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intensifica las investigaciones ante el aumento de actos de posible campaña anticipada en el país. A la fecha, la Inspección General de la entidad mantiene abiertos más de 160 expedientes por presuntas violaciones a la Ley Electoral, según confirmó Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del organismo.
En los últimos meses, el TSE recibía entre 10 y 12 denuncias mensuales, pero en las últimas dos semanas sumaron diez adicionales. Además, a partir del mes siguiente las denuncias podrán presentarse en línea, lo que facilitará la participación ciudadana, considerada por Portocarrero como el principal fiscalizador del proceso electoral.