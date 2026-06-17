Pronostican incremento de lluvias por efectos de onda del este

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que en el territorio guatemalteco se presentarán los efectos de una onda del este en los próximos días, lo que se traduce en un incremento de lluvias. En ese contexto, instó a mantener las medidas de prevención y a que los ciudadanos se informen por medio de fuentes oficiales.
De acuerdo con el reporte emitido por el ente científico, a partir del jueves 18 de junio se mantendrá el ingreso de humedad de ambos litorales, condición que favorecerá el aumento de nubosidad y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del país.
Dentro de los impactos de nivel medio, se espera la posibilidad de que suban los niveles de los ríos ubicados en los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Huehuetenango, Totonicapán y Quiché, especialmente en las cuencas de los ríos Coyolate, Madre Vieja, Samalá, Ocosito, Selegua y Salinas.
Además, existe probabilidad de descenso de lahares en los volcanes de Fuego y Santiaguito, los cuales podrían afectar caminos, puentes, pasos vehiculares e infraestructura cercana a barrancas y cauces. También se identifican condiciones favorables para derrumbes o deslizamientos en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Zacapa.
En cuanto a los impactos de nivel alto, el Insivumeh señaló que se prevén condiciones de oleaje elevado en el litoral Pacífico, especialmente en áreas de Sipacate, Puerto San José, Monterrico y Las Lisas.
La entidad advirtió que estas condiciones pueden ser peligrosas para actividades de pesca artesanal, navegación y recreación en playas, por lo que se recomienda incrementar las medidas de precaución en comunidades costeras y zonas cercanas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7