VIDEO. Queman vehículos durante disturbios en Escuintla

Una tensa situación se vive este lunes, 22 de junio, en un sector del municipio Sipacate, en el departamento de Escuintla, debido a un conflicto surgido entre supuestos pobladores y representantes de una empresa privada que realizaban una verificación en el lugar. Las causas de las inconformidades se desconocen, por el momento, y las autoridades se encuentran indagando al respecto.
En las redes sociales circulan imágenes de momentos en los que varios vehículos, algunos tipo picop de doble cabina, son incendiados. En las grabaciones difundidas por medios locales se observa a los automóviles siendo consumidos por las llamas hasta quedar prácticamente destruidos, mientras una columna de humo se extiende en el perímetro.
Inicialmente, en publicaciones compartidas por esa vía se hizo mención de que podría tratarse de unidades del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) que aparentemente habían llegado al sector para realizar allanamientos. Se indicaba que su presencia habría generado descontento entre los habitantes y esto dio paso a que la situación escalara. También se mencionaba la posibilidad de la retención de personal de esas instituciones; sin embargo, la PNC descartó que elementos de sus filas estuvieran afectados.
Vehículos de entidad privada
El subcomisario de la PNC, Jorge Aguilar, dio a conocer que el incidente en Escuintla se habría registrado luego de que los representes de una empresa llegaron a verificar un terreno. Las personas que se encontraban en el lugar, por razones que no han sido determinadas, arremetieron contra delegados de esa entidad privada.
En ese contexto, los comunitarios les habrían prendido fuego a por lo menos tres vehículos de la referida compañía como medida de represalia.
En ese contexto, el funcionario policial reiteró que no estuvo involucrada ni se ha visto afectada la institución de seguridad. "No es operativo de la PNC. Por lo tanto, no hay patrullas quemadas, ni agentes heridos. Se trata de un incidente entre pobladores y representantes de una empresa que llegar a verificar un terreno", puntualizó.