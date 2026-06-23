 Conred eleva a nueve cifras de personas fallecidas a causa de las lluvias

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Conred eleva a nueve cifras de personas fallecidas a causa de las lluvias

En las últimas horas dos personas murieron en los departamentos de Guatemala y Sololá.

Compartir:
Un menor murió arrastrado por una correntada en zona 18., Foto Bomberos Municipales
Un menor murió arrastrado por una correntada en zona 18. / FOTO: Foto Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) elevó a nueve las personas fallecidas a causa de las lluvias, en las últimas 24 horas dos personas fueron víctimas en la Ciudad de Guatemala y en Sololá. 

Según datos de la Conred, derivado de las lluvias dos personas perdieron la vida en las ultimas 24 horas, con ellos se eleva a nueve el numero de fallecidos a causa de incidentes por las precipitaciones a nivel nacional.

Los casos recientes tras ser arrastrados por corrientes:

  • 22 de junio de 2026

1 persona falleció en Colonia Santa Elena II Zona 18, Guatemala

1 persona falleció en Caserío Chobé, Santa Lucía Utatlán, Sololá

  • 2 de junio del 2026

2 personas, Caserío Pasac, Aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango, Totonicapán, por tormenta eléctrica

1 persona falleció en el Caserio San José Las Flores, Senahú, Alta Verapaz, arrastrado por río.

  • 6 de junio del 2026

2 personas fallecieron en el Cantón Tecuaco, Casillas, Santa Rosa, arrastradas por río

  • 10 de junio del 2026

1 persona murió en el Caserío Paculam, aldea Guineales, municipio de Nahualá, Sololá, por un deslizamiento.

  • 12 de junio del 2026

1 persona falleció en la Colonia Santa Bárbara, Morales, Izabal, por caída de árbol

Las lluvias registradas en las últimas horas en el territorio nacional han generado una serie de incidentes en diferentes puntos del país, incluidos inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, entre otros. Las autoridades de protección civil dan el seguimiento correspondiente para atender a las personas afectadas.

Tras intensas lluvias, autoridades se preparan para una posible sequía por El Niño

La Conred sostiene comunicación constante con todas las municipalidades, a las cuales se les proporcionan mapas de las áreas más vulnerables antes de la temporada de lluvias.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas,89.7*

En Portada

Conred eleva a nueve cifras de personas fallecidas a causa de las lluviast
Nacionales

Conred eleva a nueve cifras de personas fallecidas a causa de las lluvias

10:00 PM, Jun 23
CC evalúa arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamorat
Nacionales

CC evalúa arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora

04:05 PM, Jun 23
Arévalo se pronuncia sobre la situación de Mazariegos previo a la toma de posesión en la Usact
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre la situación de Mazariegos previo a la toma de posesión en la Usac

04:43 PM, Jun 23
Tras intensas lluvias, autoridades se preparan para una posible sequía por El Niñot
Nacionales

Tras intensas lluvias, autoridades se preparan para una posible sequía por El Niño

03:13 PM, Jun 23
Autorizan a Trump reanudar deportaciones aceleradas en todo EE. UU.t
Internacionales

Autorizan a Trump reanudar deportaciones aceleradas en todo EE. UU.

03:22 PM, Jun 23

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesuniversofutbolFIFAMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar