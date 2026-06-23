Conred eleva a nueve cifras de personas fallecidas a causa de las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) elevó a nueve las personas fallecidas a causa de las lluvias, en las últimas 24 horas dos personas fueron víctimas en la Ciudad de Guatemala y en Sololá.
Según datos de la Conred, derivado de las lluvias dos personas perdieron la vida en las ultimas 24 horas, con ellos se eleva a nueve el numero de fallecidos a causa de incidentes por las precipitaciones a nivel nacional.
Los casos recientes tras ser arrastrados por corrientes:
- 22 de junio de 2026
1 persona falleció en Colonia Santa Elena II Zona 18, Guatemala
1 persona falleció en Caserío Chobé, Santa Lucía Utatlán, Sololá
- 2 de junio del 2026
2 personas, Caserío Pasac, Aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango, Totonicapán, por tormenta eléctrica
1 persona falleció en el Caserio San José Las Flores, Senahú, Alta Verapaz, arrastrado por río.
- 6 de junio del 2026
2 personas fallecieron en el Cantón Tecuaco, Casillas, Santa Rosa, arrastradas por río
- 10 de junio del 2026
1 persona murió en el Caserío Paculam, aldea Guineales, municipio de Nahualá, Sololá, por un deslizamiento.
- 12 de junio del 2026
1 persona falleció en la Colonia Santa Bárbara, Morales, Izabal, por caída de árbol
Las lluvias registradas en las últimas horas en el territorio nacional han generado una serie de incidentes en diferentes puntos del país, incluidos inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, entre otros. Las autoridades de protección civil dan el seguimiento correspondiente para atender a las personas afectadas.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas,89.7*