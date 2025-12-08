 Graban OVNI con seis luces que desaparece repentinamente
Graban supuesto OVNI con seis luces que desaparece repentinamente

El supuesto artefacto se desplaza lentamente por el espacio aéreo hasta desaparecer de manera repentina entre la oscuridad.

Luces en formación triangular causan furor en redes.
Luces en formación triangular causan furor en redes.

Un nuevo video captado en Orizaba, Veracruz, México, ha generado gran revuelo entre usuarios de redes sociales y entusiastas de la ufología. Las imágenes, difundidas ampliamente durante las últimas horas, muestran la presencia de un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) desplazándose en la oscuridad de la noche sobre la zona del cerro de Escamela.

La grabación fue compartida inicialmente por la página de Facebook El Vigilante Orizabeño, que atribuyó el video a un hombre identificado como Ikal Cuauhtli Iktan, quien aseguró haber registrado el fenómeno durante la noche del sábado 29 de noviembre. Según el relato del testigo, el avistamiento ocurrió mientras se encontraba observando el cielo en las inmediaciones del cerro.

En el metraje se aprecia un objeto con forma triangular, aparentemente compuesto por cinco luces pequeñas distribuídas en sus extremos y una luz central roja de mayor tamaño. El supuesto artefacto se desplaza lentamente por el espacio aéreo hasta desaparecer de manera repentina entre la oscuridad, lo que ha alimentado la especulación en línea.

Debate entre creyentes y escépticos

El video avivó un intenso intercambio de opiniones. Algunos usuarios interpretaron las imágenes como evidencia de un auténtico OVNI, citando la nitidez de las luces y la formación triangular como indicios de una tecnología desconocida. Otros, más escépticos, sugirieron que podría tratarse de drones volando en formación, una explicación frecuente en reportes similares.

Pese al debate, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la naturaleza del objeto captado. Sin embargo, no es la primera vez que Orizaba protagoniza supuestos avistamientos de fenómenos aéreos anómalos. La región ha sido escenario de varios reportes previos, lo que ha motivado numerosas teorías entre los aficionados a lo paranormal y los fenómenos sin explicación.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y generando curiosidad entre quienes buscan respuestas en el cielo nocturno de Veracruz.

