 Rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Internacionales

Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

Un gato sobrevive tres semanas entre los escombros tras los terremotos en Venezuela.

Compartir:
Rescatan a un gato entre los escombros de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela., Captura de pantalla video de Instagram.
Rescatan a un gato entre los escombros de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

En medio de la búsqueda de víctimas tras los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, un grupo de rescatistas voluntarios logró sacar con vida a un gato que permanecía entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.

El hallazgo ocurrió este sábado en el edificio OPP 26, parte de un enorme complejo residencial que quedó destruido tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. Los movimientos telúricos provocaron graves daños en La Guaira, estado costero cercano a Caracas, y dejaron más de 5 mil personas fallecidas.

Los voluntarios buscaban entre los restos de la planta baja cuando observaron al animal. El gato, asustado, se alejó hacia una zona más profunda de la estructura destruida. Sin embargo, Andrés Carvajal, un estudiante universitario de 21 años, decidió intentar rescatarlo.

El joven se quitó un guante, colocó comida para gatos en su brazo y comenzó a llamarlo. Poco a poco, el animal se acercó hasta que los rescatistas lograron atraparlo.

Veterinarios atendieron al gato

Posteriormente, el gato fue trasladado a un campamento instalado frente a los edificios destruidos, donde veterinarios voluntarios le administraron hidratación y limpiaron su pelaje cubierto de polvo. Aunque escapó brevemente, fue recuperado y enviado a un refugio.

El rescate representó un momento de esperanza para los voluntarios que continúan trabajando entre los escombros. "Es imposible no sentir empatía por cualquiera de las vidas que estén aquí", expresó Carvajal.

El joven forma parte de la asociación Pico y Pala UCV, integrada por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que participan en las labores de búsqueda. Según el último balance, los terremotos dejaron al menos 5 mil 119 muertos, mientras continúan las labores para localizar a posibles desaparecidos.

En Portada

Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4 del viernest
Nacionales

Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4 del viernes

08:00 AM, Jul 19
Capturan al presunto responsable de un parricidio en zona 16t
Nacionales

Capturan al presunto responsable de un parricidio en zona 16

07:15 AM, Jul 19
Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuelat
Internacionales

Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

08:04 AM, Jul 19
Video capta ataque armado que deja dos fallecidos en San Miguel Dueñast
Nacionales

Video capta ataque armado que deja dos fallecidos en San Miguel Dueñas

08:27 AM, Jul 19
Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañileríat
Farándula

Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañilería

08:56 AM, Jul 19

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinauniversofutbolGuatemalaEstados UnidosMessiFIFAInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar