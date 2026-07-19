Rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

En medio de la búsqueda de víctimas tras los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, un grupo de rescatistas voluntarios logró sacar con vida a un gato que permanecía entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.
El hallazgo ocurrió este sábado en el edificio OPP 26, parte de un enorme complejo residencial que quedó destruido tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. Los movimientos telúricos provocaron graves daños en La Guaira, estado costero cercano a Caracas, y dejaron más de 5 mil personas fallecidas.
Los voluntarios buscaban entre los restos de la planta baja cuando observaron al animal. El gato, asustado, se alejó hacia una zona más profunda de la estructura destruida. Sin embargo, Andrés Carvajal, un estudiante universitario de 21 años, decidió intentar rescatarlo.
El joven se quitó un guante, colocó comida para gatos en su brazo y comenzó a llamarlo. Poco a poco, el animal se acercó hasta que los rescatistas lograron atraparlo.
Veterinarios atendieron al gato
Posteriormente, el gato fue trasladado a un campamento instalado frente a los edificios destruidos, donde veterinarios voluntarios le administraron hidratación y limpiaron su pelaje cubierto de polvo. Aunque escapó brevemente, fue recuperado y enviado a un refugio.
El rescate representó un momento de esperanza para los voluntarios que continúan trabajando entre los escombros. "Es imposible no sentir empatía por cualquiera de las vidas que estén aquí", expresó Carvajal.
El joven forma parte de la asociación Pico y Pala UCV, integrada por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que participan en las labores de búsqueda. Según el último balance, los terremotos dejaron al menos 5 mil 119 muertos, mientras continúan las labores para localizar a posibles desaparecidos.