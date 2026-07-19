¿Argentina o España? Trump responde antes de la final

Trump no revela a quién apoya en la final del Mundial, pero sus palabras sobre Messi generan dudas.

A pocos minutos del inicio de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Donald Trump habló sobre el partido y evitó pronunciarse abiertamente por uno de los dos equipos. Sin embargo, durante sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos sí destacó una jugada protagonizada por Lionel Messi en la semifinal.

Trump se hizo presente este domingo al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar el partido por el título. Al ser consultado sobre el posible ganador, el mandatario respondió: "Es tan difícil apostar en contra de Lionel Messi. Es un gran jugador".

Aunque no expresó de forma directa su apoyo a Argentina, Trump recordó una acción del capitán albiceleste en el partido contra Inglaterra. Se refirió específicamente al pase que permitió a Lautaro Martínez marcar el gol decisivo para la clasificación argentina.

Vi su asistencia decisiva contra Inglaterra. Fue absolutamente perfecta", afirmó.

El análisis de Trump sobre Messi

El presidente estadounidense también explicó que observó el movimiento de Messi durante la jugada y destacó cómo logró encontrar espacio pese a la marca de un defensor inglés.

Estaba mirando a Messi y vi que estaba muy bien marcado. Y, de repente, aparece parado a la derecha", relató Trump al describir la acción.

Según su análisis, el argentino consiguió separarse de su marcador en el momento preciso, recibió el balón con espacio y pudo realizar el pase que terminó en el gol de Lautaro Martínez.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas antes de la final, en la que Argentina buscará conquistar nuevamente el título mundial y España intentará quedarse con el trofeo. El mandatario no ofreció un pronóstico formal sobre el resultado, aunque su comentario sobre la dificultad de apostar contra Messi generó atención en la previa del encuentro.

De esta manera, Trump mantuvo una postura formalmente neutral entre ambas selecciones, pero dejó claro que una de las jugadas de Messi en las semifinales llamó especialmente su atención.

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