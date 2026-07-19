Rescatan a bebé abandonada en la aldea San Ignacio, Salamá

La denuncia de varios vecinos fue fundamental para que la Policía Nacional Civil (PNC) lograra el rescate de una bebé de cinco meses que había sido abandonada en la orilla de un río, informaron agentes policiales este domingo, 19 de julio de 2026. Asimismo, los uniformados lograron detener a la madre de la pequeña, por abandonar a la recién nacida.
La PNC identificó a la mamá como Ana, de 18 años, quien fue señalada de abandonar a su hija en el citado afluente, de la aldea San Ignacio, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz.
La PNC informó que tras recibir denuncias ciudadanas al teléfono 110 montaron el operativo para dar con la bebé y con la adulta señalada como responsable. La institución policial explicó que fueron varios líderes comunitarios quienes levantaron a la bebé y posteriormente la entregaron a los agentes.
Los policías de turno hicieron las gestiones necesarias en el área para rastrear, localizar y capturar a la señalada. Según la PNC, la mujer detenida presentaba signos de intoxicación alcohólica u otras sustancias desconocidas.
En otras noticias: Video capta ataque armado que deja dos fallecidos en San Miguel Dueñas
Bebé es enviada a un centro asistencial
Los uniformados reportaron que la pequeña fue trasladada al Hospital Nacional de Salamá para su evaluación médica. Asimismo, la PNC aseguró que realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de la niña.
En ese sentido, la PNC coordinó los procedimientos que demanda la ley con la Procuraduría General de la Nación para la búsqueda de un familiar idóneo que pueda cuidar a la bebé.
"El caso continúa bajo investigación; se presume que el papá logró darse a la fuga al observar la presencia de la PNC", aseguraron las autoridades.
La PNC destacó la importancia de la denuncia ciudadana para evitar tragedias, lograr capturas y dar asistencia oportuna a la población.