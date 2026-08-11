Anne Hathaway Responde Con Humor Críticas Sobre Su Embarazo

Anne Hathaway volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales después de su aparición en la premiere de The End of Oak Street, celebrada en Los Ángeles. Sin embargo, esta vez la conversación no estuvo centrada únicamente en la película ni en su particular elección de vestuario, sino en los comentarios que algunos usuarios hicieron sobre su embarazo.
La actriz de 43 años, quien espera su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, llegó a la alfombra roja mostrando orgullosamente su barriga con un estilismo que se alejaba de los tradicionales vestidos de maternidad.
Hathaway lució un top halter de seda diseñado especialmente por Atelier Prabal Gurung, combinado con jeans de tiro bajo de La Ligne. El conjunto permitía apreciar completamente su embarazo y rápidamente generó numerosos comentarios en plataformas digitales.
Anne Hathaway responde a las especulaciones
Entre las reacciones que surgieron en internet, algunos usuarios comenzaron a cuestionar la apariencia de la barriga de la protagonista de El diablo viste a la moda e incluso especularon sobre la autenticidad de su embarazo.
La actriz decidió no entrar en polémicas ni ofrecer extensas explicaciones. En cambio, utilizó el humor para responder.
Hathaway compartió en su cuenta de Instagram un video detrás de cámaras en el que mostró parte del proceso para prepararse antes de acudir a la premiere. Junto a las imágenes escribió una contundente frase: "Fake hair, real bump", que puede traducirse como "Pelo falso, barriga real".
Con esas pocas palabras, la ganadora del Óscar respondió a las especulaciones y dejó claro que, aunque parte de su cabello utilizado para completar el look no era natural, su embarazo sí lo es.
La publicación provocó nuevas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales salieron en defensa de la actriz y cuestionaron los comentarios realizados sobre su cuerpo.
Un embarazo que tomó por sorpresa a Anne Hathaway
La actriz ha contado que este nuevo embarazo fue una agradable sorpresa para ella y Adam Shulman.
Durante una reciente entrevista, Hathaway se refirió cariñosamente al bebé como un "buzzer-beater", expresión deportiva utilizada para describir una anotación conseguida justo antes de que termine el tiempo. La actriz habló de la alegría con la que ella y su esposo recibieron la noticia y de lo agradecida que se siente por esta nueva etapa.
También ha reconocido que está disfrutando especialmente de la moda durante su embarazo y que considera esta etapa algo pasajero que quiere aprovechar. Sus recientes apariciones públicas han demostrado precisamente eso: en lugar de esconder su barriga, Hathaway la ha convertido en protagonista de varios de sus estilismos.
Anne Hathaway y Adam Shulman, padres por tercera vez
Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en septiembre de 2012 y han mantenido buena parte de su vida familiar alejada de la exposición mediática.
La pareja tiene dos hijos: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó en 2019. Con el nuevo embarazo, la familia se prepara para recibir a su tercer integrante.
Hathaway ha hablado anteriormente sobre los desafíos que enfrentó antes de convertirse en madre. Cuando anunció su segundo embarazo en 2019, reveló que su camino hacia la maternidad no había sido sencillo, un tema sobre el que posteriormente volvió a hablar públicamente.
Ahora, a los 43 años, la actriz vive una nueva etapa mientras continúa con una agenda profesional especialmente activa.
Anne Hathaway estrena The End of Oak Street
La aparición que originó toda la conversación ocurrió precisamente durante la promoción de The End of Oak Street, la nueva película de ciencia ficción y supervivencia protagonizada por Hathaway junto a Ewan McGregor.
La cinta fue escrita y dirigida por David Robert Mitchell y cuenta también con las actuaciones de Maisy Stella y Christian Convery. Su historia comienza cuando un misterioso acontecimiento cósmico arranca literalmente Oak Street de su entorno y transporta al vecindario hacia un lugar desconocido. La familia protagonista deberá mantenerse unida para sobrevivir en ese nuevo escenario.
The End of Oak Street tiene previsto su estreno en Guatemala el 13 de agosto 2026.