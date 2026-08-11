 Britney Spears revela secuelas de su tratamiento estético
Farándula

Britney Spears habló sobre las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

La artista compartió su experiencia negativa con Botox en redes sociales, advirtiendo sobre los riesgos, sobre todo en el rostro.

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rsbritneyspearsf31380b9147549a6a680fa919c554a4f.jpg / FOTO:
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Britney Spears advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de los tratamientos estéticos luego de vivir una experiencia negativa con el Bótox.

La cantante relató en un video publicado en Instagram que, tras la aplicación del producto en la zona de su ojo izquierdo, sufrió una visible caída del párpado durante unas cuatro semanas.

Britney Spears detalló que el médico responsable habría inyectado una cantidad considerable de Bótox, lo que ocasionó que el párpado descendiera notablemente.

Para ilustrar su experiencia, mostró en el video cómo quedó su ojo y explicó que apenas recientemente comenzó a recuperar su apariencia habitual.

"Ahora está empezando a levantarse y volver a la normalidad", comentó la artista, quien definió ese periodo como vergonzoso.

La cantante recomendó a sus seguidores, especialmente a las mujeres, que tengan mucha precaución al considerar este tipo de procedimientos. 

"Esta gente y estos médicos pueden arruinarles los ojos. Tengan cuidado con esta gente. Intentan cambiarles la cara y arruinarlo todo. Cuiden sus cuerpos, porque les pertenecen. Eso es todo", advirtió manifestando también su preocupación por las consecuencias de estos tratamientos en el rostro. Acompañó la publicación con el mensaje: "¡No puedes confiar en nadie!".

El Bótox, cuyo principio activo es la toxina botulínica, se utiliza con fines médicos y estéticos, principalmente para reducir arrugas de manera temporal. Su aplicación requiere siempre de profesionales capacitados debido a los posibles efectos secundarios.

Reflexiones personales y familiares

Esta revelación sobre el bótox se suma a una serie de mensajes personales que Britney Spears ha compartido recientemente en sus redes sociales, ofreciendo una ventana a su vida familiar y sus creencias más íntimas.

En una publicación anterior, la artista se sinceró sobre sus sentimientos de "haber fracasado como madre" después de que uno de sus hijos le expresara su incredulidad en Dios.

Spears también abordó sus propias convicciones religiosas, afirmando estar convencida de la existencia de un Espíritu Santo.

Estas reflexiones profundas sobre la fe y la maternidad han resonado con muchos de sus seguidores, mostrando una faceta más vulnerable y humana de la estrella.

Además, la cantante rememoró una situación que, según su testimonio, ocurrió cuando sus padres, Jamie Spears y Lynne Spears, llevaron a sus hijos a la playa sin informarle. 

Este episodio la hizo sentir "desmoralizada", ya que percibió que sus padres pasaban tiempo con sus hijos a sus espaldas, una situación que, según sus palabras, la llevó a "arrodillarse y llorar durante dos meses".

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