Gloria Trevi sufre caída en escenario por sus tacones

Gloria Trevi sufrió una caída durante su concierto en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) la noche del viernes 7 de agosto. El incidente ocurrió mientras interpretaba el tema ‘Todos me miran’, momento que fue captado por los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
A pesar del accidente, la cantante mexicana no detuvo su show. Continuó cantando su éxito, mientras su equipo y bailarines se acercaban para ayudarla a reincorporarse y a ponerse de nuevo el tacón que perdió durante la caída.
El percance sucedió en el escenario del Teatro del Pueblo, justo cuando Gloria Trevi saltaba al ritmo de la música. Los tacones provocaron que se torciera el tobillo y perdiera el equilibrio, llevándola al suelo. Las imágenes del momento se compartieron ampliamente en internet, generando preocupación entre sus fans.
Posteriormente, Gloria Trevi recurrió a sus redes sociales para explicar lo sucedido. En un video en Instagram declaró:
"Me arreglé para el concierto y cuando llegó la canción de ‘Todos me miran’, ustedes vieron que yo me caí, pero yo vi que estaba bailando en el suelo. Muchísimas gracias por preocuparse y gracias a mis dancers".
En la misma publicación, la cantante compartió que antes del concierto tuvo la oportunidad de reunirse con mujeres que atraviesan momentos difíciles, y que esa misma noche lanzó un nuevo tema durante su espectáculo.
Concierto en el país
Gloria Trevi anunció su esperado regreso a Guatemala como parte de su Celebration Tour Centroamérica 2026.
El concierto se llevará a cabo el 26 de septiembre en el Parque de la Industria, uno de los recintos más icónicos para espectáculos en la Ciudad de Guatemala. La producción promete una noche llena de grandes éxitos.
Los precios de las entradas para este magno evento ya han sido revelados, ofreciendo distintas opciones para que los asistentes elijan su experiencia ideal. Las localidades disponibles son:
- Mesas Amex: Q850.00 + cargo por servicio (zona cercana al escenario con espacio tipo mesa)
- Silla Ultra Fan: Q550.00 + cargo por servicio
- Fan: Q350.00 + cargos adicionales
El regreso de Gloria Trevi a Guatemala en 2026 se suma a la creciente lista de conciertos internacionales que el país acogerá, reafirmando su posición como un importante destino para eventos musicales de talla mundial.