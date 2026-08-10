Fans confunden iglesia en Portugal con boda de Cristiano

La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue siendo un misterio, pues desde que se comprometieron en agosto de 2025, no han revelado detalles de dónde ni cuándo se llevará a cabo.
Durante el fin de semana, miles de personas pensaron erróneamente que la estrella del fútbol portugués de 41 años se casaría con su pareja el sábado (8 de agosto) en la isla de Madeira, donde nació.
En las últimas semanas han circulado rumores que situaban la boda a comienzos de agosto de 2026 en Madeira, incluso con una supuesta ceremonia en una catedral de Funchal y una posterior celebración en el lujoso Savoy Palace, pero la supuesta invitación que circuló en redes fue desmentida.
Más de 2.000 personas acudieron al lugar víctimas del rumor, pero quienes se casaban eran Fabio Ramos y Fatima Nicole Cunha Teixeira, que viven en Francia y habían regresado a la isla donde se conocieron para casarse.
En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a los asistentes con camisetas de futbol con el número 7 y el nombre de Cristiano, pero al detener el auto en el que iban los novios se dieron cuenta de que no eran ellos.
De hecho, en lo videos virales se puede escuchar a parientes de la pareja gritar: "¡Esta no es Georgina!". Por su parte, el padre Marcos Gonçalves, el párroco de la Catedral que ofició la ceremonia, explicó:
"Les puedo asegurar que no tienen nada que ver con Cristiano Ronaldo. Esta es la única boda que se celebra hoy aquí". Además, desveló que no le ha llegado ninguna otra petición de oficiar una boda.
Víctimas de los rumores
Según varios medios internacionales, la hermana de la estrella del fútbol, Katia Aveiro, avivó las especulaciones al publicar fotos de su llegada a Madeira para una "fiesta".
"Fabio no es Cristiano Ronaldo. Todo esto es una locura. No nos esperábamos nada parecido. No creo que vaya a olvidar su boda fácilmente", señaló a Page Six uno de los asistentes al evento.
En respuesta a una noticia publicada por la cuenta @jm_madeira en Instagram, Cristiano dejó cinco emojis de risa con lágrimas.
Cristiano y Georgina se comprometieron en 2025 , y según se informa, él ha dicho que planea casarse después del Mundial.
La pareja tiene dos hijas: Alana , de 8 años, y Bella , de 4. Anteriormente, Cristiano tuvo dos mellizos, Eva y Mateo , de 8 años, y Cristiano Jr. , de 14. Uno de sus hijos, un bebé varón, falleció trágicamente durante el parto en 2022.
Los rumores de boda surgieron el año anterior a su compromiso, cuando él la llamó su "esposa".