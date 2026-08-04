Georgina Rodríguez responde a críticas sobre su peso con foto

Georgina Rodríguez rompió el silencio en redes sociales luego de recibir comentarios negativos sobre su figura durante unas vacaciones en Mallorca.
Ante las críticas, la empresaria compartió en Instagram un mensaje que pronto se llenó de reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores y de celebridades, quienes elogiaron la honestidad con la que abordó el tema.
Todo comenzó cuando se difundieron imágenes de la familia de Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, lo que desató una ola de opiniones en internet sobre el cuerpo de la influencer.
Para responder, la modelo decidió enviar un mensaje claro: "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.
Además destacó el ejemplo que quiere dar a sus hijas sobre autoestima y respeto, resaltando que es madre de seis hijos, de los cuales tres son niñas.
"Si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", señaló.
El incondicional apoyo de Cristiano Ronaldo
Además, reveló una charla íntima con Cristiano Ronaldo tras leer los comentarios en redes: "Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen", le confesó.
A lo que el futbolista respondió: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta, guapa, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. Es normal que te envidien".
Más allá de la polémica, Georgina Rodríguez aprovechó su alcance digital para reflexionar sobre los estereotipos y promover la aceptación y el respeto hacia todos los cuerpos.
Cuestionó los estándares impuestos: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?"
La influencer explicó que entrena porque le produce felicidad y bienestar, no por una lucha con la balanza: "Esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".
Para terminar, Georgina remarcó sentir amor y gratitud por su propio cuerpo: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones".