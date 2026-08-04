Sismos en el Pacífico: ¿Relación con actividad volcánica?

Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizan una conferencia de prensa este martes, 4 de agosto, para actualizar la actividad del volcán de Fuego, que inició fase activa desde primera hora de este lunes.
Edwin Rojas, director de Insivumeh, fue consultado en repetidas ocasiones sobre la posible vinculación entre los sismos registrados en esa región del país con la actividad volcánica.
Rojas explicó que científicamente no existe una relación entre los movimientos de las fallas con el comportamiento del volcán; sin embargo, esto no quiere decir que haya una naturaleza intrínseca dentro del volcán que responde a esos movimientos.
"Aunque la población perciba sismos (por la actividad del volcán) no hay evidencia para asociarlos al comportamiento sísmico del país",
explicó.
El científico explicó que a través de instrumentalización se monitorea la actividad del volcán y que uno de esos instrumentos es el sistema denominado RSAM, el cual está conformado por siete sensores sísmicos que miden los movimientos dentro del coloso.