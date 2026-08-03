Georgina Rodríguez posa al natural en bikini sin filtros

Georgina Rodríguez ha vuelto a conquistar a sus millones de seguidores al compartir el álbum de sus vacaciones familiares en Mallorca con una colección de imágenes que desprenden romanticismo, naturaleza y momentos en familia.
Una publicación que llega, además, en un momento especialmente señalado, después de que haya vuelto a cobrar fuerza el rumor sobre su esperada boda con Cristiano Ronaldo.
Georgina Rodríguez encendió las redes con varias fotografías que la muestran espectacular en bikini negro durante sus vacaciones junto a Cristiano y su hijo mayor, Cristiano Jr.
"Shinrin-yoku ❤️", escribió la modelo que en término japonés hace referencia a la práctica de sumergirse conscientemente en la naturaleza, un «baño de bosque» que ella parece aplicar de forma muy particular a las aguas turquesas del Mediterráneo.
En las imágenes, la prometida de CR7 luce un bikini negro de top triangular y braga de talle alto, gorra beige de Polo Ralph Lauren, gafas de sol oscuras y un collar con cruz de diamantes que no pasa desapercibido.
Las fotos que Georgina Rodríguez publicó distan mucho de las que fueron captadas por los paparazzis. Aunque suele compartir con frecuencia sus rutinas de dieta y entrenamiento con sus seguidores, hoy las imágenes reflejadas en las cámaras que destacan la apariencia de celulitis se han convertido en tema de conversación en las redes sociales.
Georgina recibió críticas de algunos usuarios por su apariencia. Sin embargo, muchos seguidores salieron en su defensa, afirmando que tiene un cuerpo real y que no necesita ajustarse a cánones estéticos para ser considerada bella.
¿Cuándo la boda?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron oficialmente en agosto de 2025 y, a casi un año de consumar su compromiso, medios internacionales reportan que la pareja ya habría definido la fecha y lugar en donde celebrarán sus nupcias.
Al momento, ni el futbolista de Al Nassr ni la modelo han emitido una declaración pública en la que confirmen los rumores difundidos por la prensa internacional; sin embargo, reporteros de todo el mundo aseguran que la boda podría celebrarse durante este mismo mes de agosto.
Las hermanas del propio Cristiano Ronaldo aseguraron que la boda no iba a celebrarse por ahora, de acuerdo con el medio global Euro News.
"No tiene fecha marcada. Este año no voy a ponerme vestido de boda, ni para mí ni para él", explicó Katia Aveiro, la hermana menor, a la revista portuguesa ‘TV7 Dias’.
A pesar de que la familia de CR7, como se conoce al astro portugués, desmintió la noticia de que la boda se llevó a cabo este sábado, múltiples medios internacionales aseguraron que la pareja se casaría el próximo sábado 8 de agosto.