Resultado Mallorca vs. Real Madrid - Jornada 30 LaLiga

El Real Madrid sufrió un duro revés en su visita al RCD Mallorca, cayendo 2-1 en el marco de la jornada 30 de LaLiga. El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, dejó escapar un punto en los minutos finales en un partido que parecía encaminado al empate, complicando seriamente sus aspiraciones en la lucha por el campeonato.
El encuentro tuvo un desarrollo intenso, con un Madrid que generó varias ocasiones, pero que nuevamente se encontró con una destacada actuación del guardameta Leo Román. El Mallorca se adelantó en el marcador al minuto 41 gracias a Manu Morlanes, quien aprovechó un error defensivo para poner en ventaja a los locales.
Mallorca sorprende al Real Madrid
En la recta final, el conjunto merengue logró reaccionar y encontró el empate al minuto 88 por medio de Éder Militão, devolviendo la esperanza a su equipo. Sin embargo, cuando todo apuntaba a una igualdad, apareció Vedat Muriqi al 90+1' para marcar el gol de la victoria del Mallorca, desatando la euforia en casa y dejando sin respuesta al Madrid.
Con este resultado, el Real Madrid se mantiene con 69 puntos en la segunda posición, ahora a cuatro unidades del líder, el FC Barcelona, que suma 73 y aún debe enfrentar al Atlético de Madrid, con la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima.
Ahora, los blancos deberán cambiar el chip rápidamente, ya que se aproxima su compromiso por los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, con la ida en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena.