 El hijo de Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid
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El hijo de Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid

El hijo mayor de CR7 está a prueba en el Real Madrid, que analiza su rendimiento antes de decidir si lo incorpora a su academia juvenil.

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Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor en una sesión de entreno - instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor en una sesión de entreno / FOTO: instagram @cristiano

Valdebebas volvió a ser escenario de una historia cargada de simbolismo. El nombre Cristiano Ronaldo regresó a la ciudad deportiva del Real Madrid, esta vez con Cristiano Ronaldo Jr. como protagonista. El joven de 15 años se entrenó con el equipo cadete del club, en una prueba que ha despertado enorme interés tanto en el entorno madridista como en el mundo del fútbol. La presencia del hijo de Cristiano Ronaldo no solo evoca recuerdos de una de las etapas más gloriosas del club, sino que también abre la puerta a una nueva narrativa.

Durante la sesión, los técnicos de la cantera blanca evaluaron distintos aspectos del juego de Cristiano Jr., desde su capacidad técnica hasta su comprensión táctica. La exigencia en Valdebebas es máxima, especialmente en una academia reconocida por formar talentos de élite. En los próximos días, el club tomará una decisión sobre su posible incorporación, valorando si su perfil encaja en un sistema altamente competitivo y estructurado.

¿Cristiano Ronaldo hijo en el Real Madrid?

A pesar de su juventud, el recorrido formativo del atacante es notable. Ha pasado por academias de clubes de primer nivel como la Juventus, el Manchester United y actualmente el Al Nassr. Esta trayectoria, marcada por los movimientos profesionales de su padre, le ha permitido adquirir una visión amplia del juego y adaptarse a diferentes estilos futbolísticos. Además, su exposición mediática desde temprana edad le ha obligado a desarrollar una madurez poco común en jugadores de su categoría.

En el terreno de juego, Cristiano Jr. se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar por la derecha, lo que evidencia su versatilidad. Con una estatura cercana a los 183 centímetros y condiciones físicas destacadas, su perfil resulta atractivo para cualquier cantera. Su reciente participación con la selección sub-16 de Portugal y sus actuaciones en categorías juveniles refuerzan la atención que ha despertado en el entorno madridista.

Sin embargo, el peso del apellido representa tanto una oportunidad como un desafío. La huella de su padre en el Real Madrid —máximo goleador histórico del club— es inmensa, y cualquier comparación resulta inevitable. Aun así, Cristiano Jr. parece enfocado en construir su propio camino. El club, consciente de la presión que conlleva este tipo de situaciones, deberá equilibrar el potencial deportivo del joven con su desarrollo personal. El fútbol, una vez más, parece dispuesto a escribir una historia donde el talento y la herencia se entrelazan.

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El hijo de Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con la Sub-16 de Portugal - @FichajeGoleador

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