 Fernando Colunga y Blanca Soto posan juntos con su hijo
Farándula

¿Fernando Colunga posó junto a Blanco Soto y su hijo? Esto se sabe

El mundo del espectáculo vuelve a centrar su atención en el galán de Televisa y Blanca Soto, luego de que el periodista Ernesto Buitrón presentara imágenes de la pareja junto a su hijo.

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fernando colunga y blanca soto,
fernando colunga y blanca soto / FOTO:
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En marzo de 2024 comenzaron a circular versiones sobre el nacimiento del hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto, y recientemente se difundieron supuestas fotografías familiares en redes sociales.

Las imágenes habrían sido mostradas por el periodista Ernesto Buitrón, quien las presentó como la primera vez que el actor comparte su vida privada con el público.

Estas fotos se publicaron en una cuenta de TikTok dedicada a Fernando Colunga y luego se transmitieron en el programa ‘Todo para la mujer’.

Foto embed
Fernando Colunga y su hijo - Instagram

Sin embargo, la propia página advierte que se trata de contenido generado con Inteligencia Artificial. El color sepia de las imágenes y la ausencia de actividad en redes sociales por parte de ambos actores generan más dudas sobre su autenticidad.

Blanca Soto lleva más de un año sin realizar publicaciones en sus perfiles, mientras que Fernando Colunga comentó en 2023, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que no usa redes sociales de manera personal.

El actor explicó que prefiere dedicar su tiempo al trabajo y a su familia, y mencionó que mantiene una página llamada ‘Colunga Team’, orientada a la convivencia entre fans, pero él no es el protagonista de los contenidos.

Vigente a los 60 años

Fernando Colunga celebró sus 60 años el pasado 3 de marzo, llegando a esa edad en plena actividad. Su proyecto más reciente fue la telenovela Amanecer, producida por Juan Osorio para Las Estrellas, Televisa, donde protagonizó junto a Livia Brito.

La producción cerró sus 80 capítulos en octubre de 2025 con buenos resultados de audiencia.

Desde entonces, Fernando Colunga atraviesa un periodo de descanso tras cuatro años de proyectos consecutivos, enfocado en su vida familiar.

En mayo de 2024 cuando el productor Juan Osorio confirmó ante las cámaras del programa Hoy que el actor Fernando Colunga se convirtió en padre junto con la también actriz Blanca Soto.

"Él va a reflejar en la pantalla algo muy especial en este proyecto, que Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al vivir la experiencia de la paternidad al hombre le cambia todo, o sea, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé", dijo Osorio en 2024

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