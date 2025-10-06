Juan Osorio se casa con actriz 38 años menor que él

El productor televisivo Juan Osorio y la actriz Eva Daniela formalizaron su relación este 4 de octubre con una boda que combinó tradición, romanticismo y glamour, tras más de tres años de noviazgo y casi un año comprometidos.
La ceremonia se celebró en una hacienda cercana a León, Guanajuato, la tierra natal de Eva Daniela. Fue un evento íntimo: asistieron unas 120 personas, entre familiares, amigos cercanos y celebridades del medio artístico. Televisa tuvo la cobertura exclusiva de la boda.
Durante el intercambio de votos, Eva Daniela expresó su compromiso con palabras llenas de emoción: "Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, darte mucho amor."
Juan Osorio respondió con una declaración que destacó la importancia espiritual y de los vínculos sentimentales: "Amor mío... no puede tener más seriedad que la presencia de la Virgen de Guadalupe y el amor de todos aquí presentes."
Eva Daniela tiene 30 años; Juan Osorio 68, lo que implica una diferencia de 38 años.
La pareja ha sido objeto de críticas mediáticas debido a esta diferencia, pero también ha recibido apoyo; ambos han mencionado públicamente que la edad no ha sido obstáculo en su relación.
Momentos destacados
La música fue parte importante del ambiente. Uno de los momentos señalados fue la entrada al salón al ritmo de "Volare" de Gipsy Kings.
La decoración incluyó flores, iluminación cuidada, fuegos artificiales y un estilo elegante que fue calificado por varios medios como "lujo" y "espectacular".
Se indicó que la actriz probó varios vestidos antes de decidirse por uno diseñado por un creador ruso, encontrado en una casa de moda de Ciudad de México, en tela tipo Mikado.
Entre las celebridades que asistieron están las actrices Ana Belena y Catherine Siachoque, acompañada de Miguel Varoni. A la celebración también asistió el actor venezolano, Daniel Elbittar junto a su esposa.
Juan Osorio le propuso matrimonio a Eva Daniela en octubre de 2024, frente a la Virgen de Guadalupe.
En julio de 2025 Eva Daniela había revelado que ya tenía elegido su vestido, proveduría rusa, y que la boda religiosa tendría lugar cerca de León, Guanajuato.
También expresó que su abuela, recientemente fallecida, quería estar presente, por lo que la ceremonia tendría un fuerte componente emocional familiar.