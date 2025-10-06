 Juan Osorio se casa con actriz 38 años menor que él
Farándula

Juan Osorio se casa con una famosa actriz 38 años menor

El reconocido productor mexicano, de 68 años, y la actriz Eva Daniela, de 30 años, sellaron su amor en una boda catalogada como un evento de lujo y rodeados de varias celebridades.

Compartir:
Juan Osorio y Eva Daniela, Instagram
Juan Osorio y Eva Daniela / FOTO: Instagram

El productor televisivo Juan Osorio y la actriz Eva Daniela formalizaron su relación este 4 de octubre con una boda que combinó tradición, romanticismo y glamour, tras más de tres años de noviazgo y casi un año comprometidos.

La ceremonia se celebró en una hacienda cercana a León, Guanajuato, la tierra natal de Eva Daniela. Fue un evento íntimo: asistieron unas 120 personas, entre familiares, amigos cercanos y celebridades del medio artístico. Televisa tuvo la cobertura exclusiva de la boda.

Durante el intercambio de votos, Eva Daniela expresó su compromiso con palabras llenas de emoción: "Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, darte mucho amor."

Juan Osorio respondió con una declaración que destacó la importancia espiritual y de los vínculos sentimentales: "Amor mío... no puede tener más seriedad que la presencia de la Virgen de Guadalupe y el amor de todos aquí presentes." 

Eva Daniela tiene 30 años; Juan Osorio 68, lo que implica una diferencia de 38 años. 

La pareja ha sido objeto de críticas mediáticas debido a esta diferencia, pero también ha recibido apoyo; ambos han mencionado públicamente que la edad no ha sido obstáculo en su relación. 

Momentos destacados

La música fue parte importante del ambiente. Uno de los momentos señalados fue la entrada al salón al ritmo de "Volare" de Gipsy Kings.

La decoración incluyó flores, iluminación cuidada, fuegos artificiales y un estilo elegante que fue calificado por varios medios como "lujo" y "espectacular".

Se indicó que la actriz probó varios vestidos antes de decidirse por uno diseñado por un creador ruso, encontrado en una casa de moda de Ciudad de México, en tela tipo Mikado. 

Entre las celebridades que asistieron están las actrices Ana Belena y Catherine Siachoque, acompañada de Miguel Varoni. A la celebración también asistió el actor venezolano, Daniel Elbittar junto a su esposa.

Juan Osorio le propuso matrimonio a Eva Daniela en octubre de 2024, frente a la Virgen de Guadalupe.

En julio de 2025 Eva Daniela había revelado que ya tenía elegido su vestido, proveduría rusa, y que la boda religiosa tendría lugar cerca de León, Guanajuato.

También expresó que su abuela, recientemente fallecida, quería estar presente, por lo que la ceremonia tendría un fuerte componente emocional familiar. 

En Portada

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Anuncian manifestación de transportistas para el lunest
Nacionales

Anuncian manifestación de transportistas para el lunes

06:53 PM, Oct 05
Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos t
Deportes

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

08:09 PM, Oct 05
Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowlt
Farándula

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl

12:09 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos