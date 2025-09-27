 Selena Gomez se Casa: Primeras Imágenes de la Boda
Farándula

¡Selena Gomez se casa! Revelan las primeras imágenes de la boda

La cantante y actriz se casó con Benny Blanco este 27 de septiembre y caminó al altar con un original vestido blanco, basado en el estilo clásico que tanto le gusta.

Selena Gomez y Benny Blanco, Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco / FOTO: Instagram

Selena Gomez y Benny Blanco se dieron "sí, acepto" este 27 de septiembre en una boda íntima en Montecito, California.

De acuerdo con información de People, la cantante de 33 años eligió a la casa Ralph Lauren para que diseñaran su especial atuendo de novia.

El vestido es largo, "con un cuello halter con flores" y encaje, además tenía un escote pronunciado en la espalda.

Según Harper Bazaar, el "corpiño drapeado" le daba una figura de "reloj de arena" a su cintura. Por su parte, Benny Blanco eligió un clásico tuxedo negro también de la firma Ralph Lauren.

La boda fue estrella en invitados: se reporta que asistieron personalidades como Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin, entre otros.

Se menciona que el evento fue cuidado en privacidad, aunque hubo fotos compartidas más tarde, y detalles cuidadosamente divulgados.

Selena Gomez había comentado previamente que en su boda no habrá un primer baile de pareja, ya que le da vergüenza ponerse ante todos para eso. En cambio, planea hacer un baile especial con su abuelo materno.

En cuanto al pastel, dijo que no quiere uno grande tradicional; prefiere algo más íntimo, quizá un pastel mini sólo para ellos, que puedan conservar ("congelar") parte. 

También mencionó que le gustaría incluir como postre algo de su abuela: "galletas con salsa".

Selena Gomez vestido de novia - Instagram

Su amor

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron en 2010 durante la producción del álbum 'Revival' de Selena, aunque en ese entonces solo tenían una relación laboral.

En 2019, volvieron a colaborar en el video musical de "I Can't Get Enough", junto a J Balvin, y en la canción "Single Moon". Sin embargo, fue en 2023 cuando Cupido los flechó.

Selena Gomez le dice "Sí, quiero" a su novio Benny Blanco

La cantante anunció en sus redes su compromiso con el productor estadounidense, emocionando a sus miles de fans incluyendo a Taylor Swift.

La actriz y el productor comenzaron a salir y fue en diciembre de ese mismo año cuando la cantante confirmó su relación a través de las redes sociales.

Un año después, en diciembre de 2024, Benny le propuso matrimonio de manera sencilla, pero muy significativa: recreó un picnic en un estudio, evocando sus primeras citas. Selena Gomez describió ese momento como "de película".

Emisoras  Escúchanos