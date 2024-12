Selena Gomez le dice “Sí, quiero” a su novio Benny Blanco

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al revelar que se comprometió con su novio, el compositor Benny Blanco.

La cantante reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram en donde escribió: “para siempre comienza ahora”, mostrando una foto en primer plano de su anillo de diamantes en un picnic y fotos sonrientes de ella y Blanco.

“Oye, espera… esa es mi esposa”, comentó el productor discográfico en la publicación.

Un gran número famosos, incluidos Taylor Swift, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cardi B, Lil Nas X y Julia Michaels felicitaron a la pareja por su compromiso.

La protagonista de “Only Murders in the Building” y Benny hicieron pública su relación hace aproximadamente un año.

Durante una entrevista, él reveló que no podía creer que pueda compartir su vida con la superestrella del pop.

“Ella es la mejor persona, la más genuina. Todo es completamente real”, dijo. “Todos los días, cuando me despierto y paso frente al espejo, me acerco a ella y me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí?’”.