VIDEO. Madeira rinde homenaje a Cristiano Ronaldo con espectacular show de drones

La ciudad que vio nacer a CR7 realizó un emotivo adiós con 8 mil drones emulando sus famosos movimientos tras su último partido con la selección de Portugal en la Copa del Mundo.

La ciudad de Madeira, lugar donde nació Cristiano Ronaldo, vivió una noche inolvidable con un espectacular homenaje al máximo referente del futbol portugués.

Luego de disputar su último partido con la Selección de Portugal en el Mundial 2026, donde perdieron ante España, Cristiano recibió una emotiva despedida con un show de 8.000 drones que iluminó el cielo costero de la isla.

El espectáculo convirtió el cielo en un gigantesco lienzo, donde miles de luces formaron imágenes inspiradas en la trayectoria del delantero, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Cientos de personas se reunieron para presenciar el evento, que reconoció el legado de un jugador que llevó el nombre de Madeira a todos los rincones del mundo.

El homenaje llegó como cierre simbólico de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo, quien puso fin a una etapa histórica defendiendo la camiseta de Portugal.

A lo largo de los años, el delantero conquistó múltiples títulos, rompió récords de goles y se consolidó como el máximo referente del futbol de su país.

Más allá de sus logros deportivos, los organizadores del evento destacaron el impacto que Cristiano tuvo para Madeira, una isla que ganó reconocimiento internacional gracias a la figura de su hijo más ilustre.

"Realmente puso a Madeira en el mapa", fue uno de los mensajes que acompañó el homenaje.

Las imágenes del espectáculo no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de aficionados calificaron el tributo como una despedida a la altura de la leyenda portuguesa.

Sus palabras

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, disputó este lunes su último partido con su selección al caer derrotado en octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1) y aseguró sentirse con la "conciencia tranquila" y "contento" por su legado ya que con él los lusos lograron los tres títulos en su historia, uno de ellos, la Eurocopa 2016 que equiparó en importancia con el Mundial.

"Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue", dijo en zona mixta.

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir", completó.

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