“Estoy muy triste ahora”, Speed rompe en llanto tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

La eliminación de Portugal no solo dejó devastado a Cristiano Ronaldo. El famoso streamer Speed, uno de los mayores admiradores del astro portugués, rompió en llanto y realizó una emotiva confesión.

La eliminación de Portugal a manos de España no solo marcó el final del sueño portugués en la fiesta futbolera, sino también la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo con su selección nacional. El histórico delantero disputó el último partido de su carrera con Portugal y dejó el terreno de juego entre la tristeza de sus compañeros, los aplausos de los aficionados y las lágrimas de millones de seguidores alrededor del mundo.

Uno de los más afectados fue el creador de contenido Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, quien protagonizó una de las reacciones más comentadas de la jornada al romper en llanto tras el silbatazo final.

El streamer estadounidense, considerado uno de los seguidores más apasionados de Cristiano Ronaldo, no pudo ocultar su decepción y terminó completamente desconsolado frente a las cámaras.

"Estoy muy triste ahora"

Como ya es costumbre, Speed siguió el partido en una transmisión en vivo, donde miles de personas observaban cada una de sus reacciones.

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro y confirmó la victoria de España por 1-0, el influencer quedó completamente inmóvil durante varios segundos.

Poco después llevó sus manos al rostro y comenzó a llorar mientras repetía una frase que rápidamente se hizo viral en distintas plataformas. "Estoy muy triste ahora", dijo con evidente emoción.

Las imágenes mostraron al creador de contenido acostándose sobre el suelo mientras intentaba asimilar tanto la eliminación de Portugal como el retiro internacional de su máximo ídolo.

En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en TikTok, X, Instagram y YouTube, acumulando millones de reproducciones y generando todo tipo de reacciones entre aficionados del futbol.

El mayor admirador de Cristiano Ronaldo

La admiración de Speed por Cristiano Ronaldo no es un secreto. Durante los últimos años, el estadounidense ha construido buena parte de su contenido alrededor del futbolista portugués.

Su famoso grito de "Siuuu" se ha convertido en una de sus señas de identidad y constantemente utiliza camisetas de Portugal o de los equipos donde ha jugado Cristiano Ronaldo.

Speed y Cristiano Ronaldo - Redes sociales

En numerosas ocasiones ha expresado públicamente que considera al delantero portugués como su máximo referente deportivo y uno de los personajes que más lo han inspirado. Incluso ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, un momento que describió como uno de los más importantes de su vida.

También puso música al Mundial 2026

La relación de Speed con el futbol fue todavía más allá durante esta edición del torneo. Meses antes del inicio de la competencia, la FIFA confirmó que una de sus canciones formaría parte del álbum oficial de la fiesta futbolera, noticia que el propio creador de contenido celebró con enorme entusiasmo.

Su tema comenzó a sonar en contenidos promocionales relacionados con el campeonato, consolidando aún más la conexión del streamer con el evento deportivo más importante del planeta.

Durante todo el torneo realizó transmisiones especiales, reaccionó a distintos encuentros y compartió contenido con aficionados de diversas selecciones.

Aunque apoyó principalmente a Portugal por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, también apareció en algunos partidos utilizando camisetas de otras selecciones como Cabo Verde, generando divertidas reacciones entre sus seguidores.

Etiquetas