Récord Guinness: Asombroso Show de Drones de He-Man

La esperada película He-Man & Masters Of The Universe ya comenzó a generar enorme expectativa antes de su estreno gracias a una campaña promocional que literalmente iluminó el cielo de Los Ángeles y rompió un Récord Guinness.
Amazon MGM Studios realizó un gigantesco espectáculo de drones inspirado en el universo de Eternia, considerado oficialmente como "la puesta en escena aérea más brillante de la historia", según reportes compartidos por medios estadounidenses como New York Post.
El evento promocional se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales debido a sus impactantes imágenes y efectos visuales inspirados en la icónica franquicia de Mattel.
Un espectáculo gigantesco en el cielo de Los Ángeles
El show reunió cientos de drones sincronizados que formaron distintas figuras relacionadas con el universo de He-Man.
Entre las imágenes más impresionantes destacaron:
· Skeletor mostrando su rostro en el cielo
· El castillo de Grayskull iluminando la noche
· He-Man levantando la legendaria espada de poder
· Un enfrentamiento visual entre He-Man y Skeletor
· El logo oficial de la película
· La icónica frase: "Por el poder de Grayskull... ¡Yo tengo el poder!"
Videos del espectáculo rápidamente se viralizaron en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios calificaron el evento como una de las promociones cinematográficas más impresionantes de los últimos años.
"Esto parece sacado del futuro", "La mejor publicidad que he visto" y "He-Man dominó el cielo" fueron algunos de los comentarios publicados en redes sociales.
Amazon apuesta fuerte por el regreso de He-Man
La nueva versión live action de He-Man y los Masters del Universo representa uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon MGM Studios.
La película marca el regreso de la franquicia al cine después de casi cuatro décadas desde la versión estrenada en 1987 protagonizada por Dolph Lundgren.
En esta ocasión, el protagonista será Nicholas Galitzine, quien interpreta al príncipe Adam y a He-Man.
La historia seguirá al joven héroe tras quedar atrapado en la Tierra luego de separarse de la legendaria espada de poder. Para regresar a Eternia y enfrentar a Skeletor deberá recuperar el arma mágica y asumir nuevamente su destino como el hombre más poderoso del universo.
Además de Nicholas Galitzine, la película cuenta con un elenco de reconocidas figuras de Hollywood: Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, Morena Baccarin, Kristen Wiig, entre otros.
La dirección está a cargo de Travis Knight, conocido por películas como Bumblebee.
La era de los drones en Hollywood
Los espectáculos de drones se han convertido en una de las herramientas promocionales favoritas de la industria del entretenimiento.
Producciones como Monarch: Legacy of Monsters, Spider-Man: Brand New Day y eventos relacionados con Nintendo ya habían utilizado este tipo de tecnología para generar expectativa.
Sin embargo, el despliegue realizado por Amazon elevó el nivel al combinar animaciones aéreas complejas, iluminación masiva y referencias visuales icónicas para los fanáticos de Masters of the Universe.
Nostalgia y nuevas generaciones
La campaña también refleja el enorme interés de Hollywood por revivir franquicias clásicas de los años 80 y presentarlas a nuevas generaciones.
He-Man se convirtió en uno de los personajes más populares de la cultura pop gracias a las figuras de acción de Mattel y la serie animada original.
Ahora, la nueva película busca combinar nostalgia para los fanáticos clásicos con una producción moderna llena de efectos especiales y acción épica.
Las primeras reacciones de quienes ya pudieron ver fragmentos del filme han sido positivas, aumentando todavía más la expectativa rumbo a su estreno mundial el próximo 5 de junio.
Por ahora, mientras llega el debut oficial en cines, He-Man ya consiguió algo importante: conquistar el cielo y hacer historia con un Récord Guinness.