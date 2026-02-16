Fátima Bosch se Desvanece en Carroza Durante Desfile en Ecuador

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, vivió un tenso momento al desvanecerse públicamente durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, el 15 de febrero de 2026.
Las imágenes de lo ocurrido se difundieron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores y los asistentes al evento.
El incidente se presentó mientras Fátima Bosch saludaba desde lo alto de un carro alegórico adornado con el lema "No se rinde, se afirma, resurge y transforma".
De manera repentina, perdió el equilibrio y se sujetó de la estructura antes de caer de rodillas, mostrando claros signos de malestar. El equipo del evento y su staff reaccionaron de inmediato para asistirla. Sentada, la reina de belleza realizó gestos solicitando espacio y aire, y manifestó dificultades para respirar, lo que aumentó la alarma entre quienes presenciaban el desfile.
Tras recibir atención inmediata, Fátima Bosch logró estabilizarse en pocos minutos y decidió continuar con el recorrido del desfile, lo que le valió el reconocimiento y los aplausos del público.
Aunque terminó el trayecto programado, la modelo mexicana optó por no retomar el contacto directo con la multitud. Esta parada en Ambato representaba el punto central de su primera gira oficial como Miss Universo, tour internacional iniciado en Guatemala el 21 de enero y que incluía diversas actividades públicas y culturales.
Durante su visita a Ecuador, Bosch estuvo acompañada por Mara Topic, Miss Ecuador 2024, con quien compartió reuniones y distintos eventos.
Antes del desvanecimiento, testigos aseguraron que la miss mexicana ya parecía pálida y débil mientras saludaba desde la carroza, dando señales de incomodidad.
Su visita al país
Fátima Bosch, actual Miss Universo, sorprendió a los guatemaltecos durante su primera visita oficial al país, protagonizando uno de los momentos más virales al descalzarse para correr y compartir con niños guatemaltecos.
El jueves 22, la Fundación Margarita Tejada, dedicada a brindar apoyo a personas con síndrome de Down y sus familias desde 1998, recibió la visita de Bosch, quien interactuó con los niños y jóvenes de la organización.
El emotivo encuentro incluyó abrazos, charlas y momentos llenos de espontaneidad, registrados en fotografías y videos que circularon ampliamente en redes sociales.
Una imagen en particular marcó la jornada: Fátima Bosch se quitó los zapatos para participar en una carrera junto a los niños, gesto que muchos usuarios compararon con una recordada anécdota de la princesa Diana, quien en 1991 rompió el protocolo real al correr descalza durante un evento escolar con sus hijos.