Fátima Bosch deslumbra con la moda guatemalteca

Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025, cautivó la atención en las calles de Antigua Guatemala durante la grabación de una producción audiovisual.
Su presencia en este emblemático sitio el domingo 25 de enero atrajo miradas de turistas y locales, quienes la vieron posar frente al popular Arco de Santa Catalina y recorrer las históricas calles empedradas.
La agenda oficial de Fátima Bosch en Guatemala inició el miércoles 21 de enero y ha incluido una intensa serie de actividades sociales y culturales en varios puntos clave del país.
Al llegar al país, Bosch fue recibida por Raschel Paz, Miss Universo Guatemala, reviviendo un momento viral del certamen en Tailandia cuando Paz cargó a la representante mexicana. Durante sus primeras jornadas, la reina de belleza también fue vista tocando la marimba interpretando "Cielito lindo", lo que generó una conexión especial con la cultura guatemalteca.
La agenda de la representante mexicana incluye visitas y actividades en Suchitepéquez, Sacatepéquez, Sololá y el departamento de Guatemala.
En Antigua, participó en una producción audiovisual y también cumplió actividades públicas sin generar cierre de calles o interrupciones al tránsito usual, permitiendo que la ciudad continuara su vida cotidiana mientras era testigo del rodaje.
Actividades y recorridos destacados
Entre los lugares visitados por Fátima Bosch figuran sitios icónicos como Panajachel, la Fundación Margarita Tejada, la Fundación BI y la Asociación de Sordos de Guatemala.
La Miss Universo compartió con niñas y niños durante una jornada de inclusión y liderazgo en la Villa de las Niñas, en un encuentro que dejó imágenes difundidas ampliamente en redes sociales.
En Chicacao, Suchitepéquez, participó en una jornada médica gratuita, reforzando el enfoque social de su recorrido. Además, durante las distintas paradas, lució indumentaria típica de Panajachel y expresó su aprecio por la cultura local, destacando platos tradicionales como tortillas, frijoles, tamales y bebidas autóctonas.
Usuarios en redes sociales destacaron la calidez y espontaneidad de Bosch, subrayando el valor de su cercanía al recorrer sitios tan representativos de Guatemala.
Las imágenes de la Miss Universo en el Arco de Santa Catalina y durante su caminata por el centro histórico fueron compartidas cientos de veces, generando una amplia expectativa y simpatía entre quienes presenciaron el rodaje.
Una de las escenas que más llamó la atención fue su encuentro con 800 niñas, reflejando el compromiso de Fátima Bosch con las causas de infancia y educación.
La organización Miss Universo Guatemala indicó que el objetivo principal de la visita es fortalecer los lazos de solidaridad y el trabajo social entre países vecinos.
En entrevista, Bosch expresó su entusiasmo por visitar Guatemala. "Guatemala y México somos hermanos. Compartimos cultura, raíces y el amor por nuestra tierra, así que es como estar en casa", dijo. También subrayó la importancia de preservar la sabiduría indígena y reconoció el valor de la gastronomía tradicional guatemalteca.
"Quiero usar esta corona para llevar luz y amor a los lugares donde se necesita", expresó la Miss Universo, resaltando que su papel como reina de belleza trasciende la imagen pública y busca generar acciones concretas durante su reinado.