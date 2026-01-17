 Incendio consume predio de motocicletas en Antigua Guatemala
Nacionales

Incendio consume predio de motocicletas en Antigua Guatemala

Bomberos Voluntarios trabajaron por al menos dos horas durante la madrugada para apagar las llamas.

Las llamas consumieron varias motocicletas., Bomberos Voluntarios.
Las llamas consumieron varias motocicletas. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportaron que durante la madrugada de este sábado (17/01/2026) ocurrió un incendio de grandes proporciones en un predio de Antigua Guatemala. Según la entidad de socorro, el fuego se originó por causas que se investigan, y las llamas les obligaron a trabajar por más de dos horas durante la madrugada para apagar el fuego.

Medios locales identificaron el predio que se incendió como un terreno en el que se almacenaban motocicletas consignadas por parte de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Afirmaron que el área afectada esta ubicada a un costado del estadio Pensativo de la referida localidad.

Bomberos Municipales Departamentales también trabajaron en el lugar del incendio y confirmaron que las llamas devoraron varias motocicletas que estaban en el lugar. En las imágenes compartidas por este cuerpo de rescate se pudo observar que el ingreso al lugar esta identificado con las letras "PMT".

Este cuerpo de rescatistas confirmó que fueron elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Jocotenango y Ciudad Vieja quienes atendieron el siniestro. Los apagafuegos llegaron al lugar a bordo de las unidades contra incendios BD-11, BD-29, CTJ-01, TCV-01; destacaron que las labores permitieron controlar y liquidar las llamas en su totalidad, evitando su propagación.

A puerta cerrada, se realiza audiencia de primera declaración de Basilio Puac

El ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán está señalado en el caso relacionado con las manifestaciones de 2023.

Vecinos de Antigua Guatemala alertaron la emergencia

Fueron vecinos de la ciudad colonial quienes hicieron constantes llamadas a las líneas telefónicas de los cuerpos de rescate, luego de ver las grandes columnas de humo que se apreciaban desde distintos lugares del citado municipio.

En el área del incendio, los Bomberos Municipales Departamentales mostraron que las llamas afectaron una construcción de lámina del lugar. En ese lugar, los rescatistas hicieron labores para retirar los escombros y enfriar las paredes de la edificación.

