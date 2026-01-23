Fátima Bosch descalza corre con niños en Guatemala

Fátima Bosch, actual Miss Universo, sorprendió a los guatemaltecos durante su primera visita oficial al país, protagonizando uno de los momentos más virales al descalzarse para correr y compartir con niños guatemaltecos.
La modelo mexicana, originaria de Teapa, Tabasco, llegó el miércoles 21 de enero y no tardó en captar la atención por su carácter accesible y gestos de cercanía.
El jueves 22, la Fundación Margarita Tejada, dedicada a brindar apoyo a personas con síndrome de Down y sus familias desde 1998, recibió la visita de Bosch, quien interactuó con los niños y jóvenes de la organización.
El emotivo encuentro incluyó abrazos, charlas y momentos llenos de espontaneidad, registrados en fotografías y videos que circularon ampliamente en redes sociales.
Una imagen en particular marcó la jornada: Fátima Bosch se quitó los zapatos para participar en una carrera junto a los niños, gesto que muchos usuarios compararon con una recordada anécdota de la princesa Diana, quien en 1991 rompió el protocolo real al correr descalza durante un evento escolar con sus hijos.
Un recorrido de solidaridad y cultura
Durante su estancia, Fátima Bosch fue recibida por Raschel Paz, Miss Universo Guatemala, quien se ubicó entre las 30 finalistas en el último certamen mundial.
Una de las postales que más llamó la atención fue el reencuentro entre ambas, donde Paz cargó a Bosch en brazos, repitiendo la icónica imagen que protagonizaron en el concurso internacional.
Además, se difundieron imágenes de Bosch participando activamente en la cultura local al tocar la marimba y entonar "Cielito lindo", canción emblemática de México, reforzando el lazo de hermandad entre ambos países.
La organización Miss Universo Guatemala declaró que la visita de Bosch busca fortalecer los lazos de humanidad, cultura y excelencia con la nación centroamericana. Los organizadores señalaron que la agenda de la reina de belleza se extiende hasta el domingo 25 de enero, con actividades centradas en el apoyo social y solidario.
"Estoy muy feliz, muy contenta, porque Guatemala y México somos hermanos. Compartimos cultura, raíces y el amor por nuestra tierra, así que es como estar en casa", expresó durante una entrevista con la organización Miss Universo.
También resaltó su admiración y respeto por la cultura guatemalteca y la importancia de rescatar y preservar la sabiduría indígena para las nuevas generaciones.
Más detalles
Fátima Bosch recorrerá cuatro departamentos de Guatemala como parte de una gira de ayuda humanitaria, enfocada en actividades integradoras y de apoyo social. Entre las acciones más destacadas de su agenda se encuentran:
- Una jornada médica gratuita en Chicacao, Suchitepéquez
- Visitas a ciudades emblemáticas como Antigua Guatemala, Panajachel y la capital
- Encuentros con organizaciones dedicadas a la inclusión y el liderazgo infantil