Miss Guatemala en el Top 30 del Miss Universo

La representante de Guatemala, Raschel Paz, consiguió abrirse camino entre más de 100 participantes y se impuso con fuerza en el Top 30 del Miss Universo 2025. Dicha noticia que emocionó a miles de guatemaltecos que siguieron la transmisión desde casa.
Su clasificación confirmó el impacto que generó desde su llegada a Bangkok, donde cada una de sus apariciones reflejó disciplina, elegancia y un compromiso absoluto con su preparación. La gala se celebra en el imponente Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, sede oficial de la edición 2025.
¡Guatemala en la gran final de #missuniverse 2025! 👑🇬🇹♬ sonido original - Guatemala.com
Este año, el certamen escribe un capítulo histórico al reunir a delegaciones de más de un centenar de países, en una competencia reñida que incluye desfiles en traje de baño, traje de gala y la decisiva ronda de preguntas. Con una producción de alto nivel y un escenario cargado de efectos especiales, el evento vuelve a consolidarse como uno de los espectáculos más vistos a nivel global.
Uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación, por primera vez, de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, marcando un hito en la historia del concurso. Además, países como Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica regresaron después de varias ediciones ausentes, ampliando la diversidad cultural y aumentando el nivel de competencia.
En medio de este escenario internacional, Raschel Paz logró posicionarse con soltura. Su desenvolvimiento durante el desfile preliminar, el dominio escénico y su estilo moderno la hicieron destacar entre el grupo de candidatas.
Los jueces valoraron su seguridad, su expresión corporal y la frescura con la que se presentó en cada etapa. Para Guatemala, su ingreso al Top 30 representa un logro significativo, ya que confirma la presencia del país dentro de la primera fase selectiva del certamen.
En redes sociales, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, celebrando el esfuerzo, la preparación y la determinación de la joven guatemalteca.