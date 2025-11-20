 Miss Guatemala Debut en final de Miss Universo
Farándula

Así fue la primera presentación de Miss Guatemala, Raschel Paz en la final del Miss Universo

La participación guatemalteca arrancó con fuerza y elegancia en una gala histórica que reúne a más de 100 países.

Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La representante de Guatemala, Raschel Paz, tuvo su primera aparición oficial en la final del Miss Universo 2025. La joven ingresó al escenario luciendo un look impecable, proyectando seguridad y una presencia magnética que rápidamente captó la atención del público internacional.

Su presentación inicial fue breve, clara y llena de energía, reafirmando el entusiasmo con el que llegó a competir por la corona. La final de este año se lleva a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, un recinto imponente que nuevamente se convierte en la sede del espectáculo más importante de la belleza mundial.

Desde el inicio del evento, la producción dejó claro que esta edición marcará un antes y un después en la historia del certamen. No solo por la magnitud del show, sino también por la diversidad de delegaciones que participan.

En esta edición del Miss Universo, más de 100 representantes de distintos países buscan el título que actualmente ostenta la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024. Y entre los aspectos más llamativos, destaca que será la primera vez que participen Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, un hecho que representa un hito significativo en la apertura y evolución del concurso.

Brillan en el Miss Universo

Estas incorporaciones reflejan el compromiso del certamen por ampliar su alcance y dar mayor visibilidad a voces femeninas de diferentes culturas del mundo. Además, esta edición marca el regreso de Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

Dichos países que vuelven después de varias ediciones ausentes. Su retorno aporta una competencia más diversa y nutrida, reforzando la importancia global del certamen.

Durante la gala, las candidatas enfrentarán tres segmentos clave: el desfile en traje de baño, la pasarela en traje de gala y la tradicional ronda de preguntas, considerada decisiva para definir a la nueva reina. Cada etapa será fundamental para demostrar elegancia, seguridad, carisma y dominio escénico.

