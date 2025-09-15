Descubre el colorido desfile de Independencia en imágenes

Guatemala conmemoró este 15 de septiembre el 204 aniversario de su independencia con las tradicionales actividades cívicas y culturales que se desarrollan en el Centro Histórico de la capital. Como cada año, el desfile recorrió las principales calles de la zona 1, donde miles de ciudadanos se dieron cita para disfrutar del colorido, la música y el fervor patrio.
La jornada inició desde tempranas horas con la participación de bandas escolares, estudiantes, instituciones y cuerpos de socorro que marcharon por las avenidas del Centro Histórico. El desfile avanzó frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde autoridades de gobierno encabezadas por el presidente Bernardo Arévalo presenciaron los actos en honor a la patria.
El ambiente se llenó de música de tambores, trompetas y liras que interpretaron los distintos grupos escolares y asociaciones que, con trajes típicos, pancartas y presentaciones artísticas, mostraron la riqueza cultural del país. Familias enteras se congregaron en las aceras para aplaudir y ondear banderas azul y blanco en señal de orgullo nacional.
El 15 de septiembre es una fecha que une a los guatemaltecos dentro y fuera del país, recordando la firma del Acta de Independencia en 1821. Más allá de los actos protocolares, la celebración reafirma el compromiso ciudadano con la libertad y la construcción de un futuro de unidad y esperanza para la nación.
En un mensaje publicado antes de asistir al desfile, Arévalo destacó que la Independencia es un proceso continuo y una respuesta colectiva que hunde sus raíces en los levantamientos frente al poder colonial en todo el continente americano y en la digna rebeldía que caracterizó a los pueblos de Centroamérica desde mucho antes de declararse la Independencia.
Además, dijo que en la actualidad, como años atrás, la ciudadanía ha reiterado su rechazo al autoritarismo, la corrupción y a la codicia en el servicio público.
Autoridades dan seguimiento a actividades patrias
La Municipalidad de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito implementaron operativos especiales para garantizar la seguridad y el orden vial durante las actividades. Asimismo, cuerpos de socorro permanecieron atentos en distintos puntos del recorrido para atender cualquier emergencia.
También se tuvo presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que, en el marco del plan de seguridad implementado por las fiestas patrias, estuvieron en apresto durante el desarrollo de este desfile y otros más que recorrieron las calles en distintos puntos del país.