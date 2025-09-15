 Desfiles y antorchas: Contaminación por basura en la Ciudad
Nacionales

Desfiles y antorchas dejan toneladas extra de basura en la Ciudad

Aproximadamente 147 toneladas de desechos se estarían retirando solo este 15 de septiembre, en el marco de las actividades de Independencia.

Compartir:
Personal de la municipalidad de Guatemala trabaja en el retiro de desechos dejados tras las actividades cívicas., Municipalidad de Guatemala
Personal de la municipalidad de Guatemala trabaja en el retiro de desechos dejados tras las actividades cívicas. / FOTO: Municipalidad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala brindó detalles con respecto a las acciones implementadas en el marco de las celebraciones del 204 aniversario de Independencia del país, tomando en cuenta que la presencia de basura en los espacios públicos se incrementa debido a la gran cantidad de personas que participa en las actividades y deja una serie de desechos a su paso.

De acuerdo con información de la comuna, a diario se recolecta al menos 117 toneladas de basura, de lunes a domingo, en el municipio; sin embargo, esta cifra muestra una marcada alza en eventos masivos como los que se observan en las fiestas patrias, con desfiles y recorridos de antorchas.

En el marco de estas celebraciones, analizando la situación en años anteriores se ha podido establecer que se recolectan de 25 a 30 toneladas de basura extra, pues el volumen crece en distintos puntos de la Ciudad, pero principalmente en el Centro Histórico.

Es decir, un total de 147 toneladas aproximadamente se estaría retirando en el marco de las actividades de Independencia durante este lunes 15 de septiembre.

EN IMÁGENES. Así se vivió el tradicional desfile de Independencia

Bandas escolares y de instituciones formaron parte de esta presentación que llenó de música y fervor patrio el centro de la Ciudad de Guatemala.

Avanzan en retiro de desechos

El personal municipal de la unidad Limpia y Verde ha trabajado en las últimas jornadas retirando las toneladas de desechos que han sido dejados por los ciudadanos que participan en las celebraciones de la Independencia de Guatemala.

En este contexto, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, compartió fotografías en redes sociales para dar a conocer el estado de la Ciudad y visibilizar las labores de los trabajadores. También para invitar a los ciudadanos a evitar esta contaminación.

"El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad. Limpia y Verde devuelve el orden, pero es tarea de todos mantenerlo", expresó.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, confirmó este lunes que ya finalizó la limpieza a inmediaciones de la plaza El Obelisco, la cual duró entre seis y ocho horas tras el paso de las antorchas.

"Trabajadores recogieron una cantidad considerable de desechos que abarcan desde el puente Tecún Umán, la diagonal 6, la 11ª calle de la avenida Las Américas y la 1ª calle de la avenida Reforma", explicó.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EN IMÁGENES. Así se vivió el tradicional desfile de Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Así se vivió el tradicional desfile de Independencia

12:35 PM, Sep 15
Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensat
Nacionales

Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensa

11:37 AM, Sep 15
Redadas opacan celebración del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU.t
Internacionales

Redadas opacan celebración del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU.

08:45 AM, Sep 15
Así se jugará la jornada 10 del Torneo Apertura 2025t
Deportes

Así se jugará la jornada 10 del Torneo Apertura 2025

11:22 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos