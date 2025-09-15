Desfiles y antorchas: Contaminación por basura en la Ciudad

La Municipalidad de Guatemala brindó detalles con respecto a las acciones implementadas en el marco de las celebraciones del 204 aniversario de Independencia del país, tomando en cuenta que la presencia de basura en los espacios públicos se incrementa debido a la gran cantidad de personas que participa en las actividades y deja una serie de desechos a su paso.
De acuerdo con información de la comuna, a diario se recolecta al menos 117 toneladas de basura, de lunes a domingo, en el municipio; sin embargo, esta cifra muestra una marcada alza en eventos masivos como los que se observan en las fiestas patrias, con desfiles y recorridos de antorchas.
En el marco de estas celebraciones, analizando la situación en años anteriores se ha podido establecer que se recolectan de 25 a 30 toneladas de basura extra, pues el volumen crece en distintos puntos de la Ciudad, pero principalmente en el Centro Histórico.
Es decir, un total de 147 toneladas aproximadamente se estaría retirando en el marco de las actividades de Independencia durante este lunes 15 de septiembre.
Avanzan en retiro de desechos
El personal municipal de la unidad Limpia y Verde ha trabajado en las últimas jornadas retirando las toneladas de desechos que han sido dejados por los ciudadanos que participan en las celebraciones de la Independencia de Guatemala.
En este contexto, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, compartió fotografías en redes sociales para dar a conocer el estado de la Ciudad y visibilizar las labores de los trabajadores. También para invitar a los ciudadanos a evitar esta contaminación.
"El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad. Limpia y Verde devuelve el orden, pero es tarea de todos mantenerlo", expresó.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, confirmó este lunes que ya finalizó la limpieza a inmediaciones de la plaza El Obelisco, la cual duró entre seis y ocho horas tras el paso de las antorchas.
"Trabajadores recogieron una cantidad considerable de desechos que abarcan desde el puente Tecún Umán, la diagonal 6, la 11ª calle de la avenida Las Américas y la 1ª calle de la avenida Reforma", explicó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7