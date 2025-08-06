Municipalidad de Antigua Guatemala se pronuncia por daños al patrimonio

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, se pronunció este miércoles 6 de agosto, por los actos de vandalismo contra el patrimonio de la ciudad en alusión a la Barra Brava 96, el principal movimiento de aficionados del Alianza de El Salvador, rival de Antigua G. F. C. por Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.
"Lamentamos profundamente que actos de vandalismo como este ocurran durante una fiesta deportiva. Antigua Guatemala no solo es patrimonio de los guatemaltecos, sino del mundo entero. Por eso, hacemos un llamado a todos los visitantes y ciudadanos a que juntos la cuidemos y preservemos.", indicó la comuna a través de un comunicado.
La Municipalidad agregó que el equipo de la comuna trabajó para recuperar los espacios afectados con labores de limpieza y pintura, con el objetivo de que la ciudad continúe siendo un destino atractivo, digno y respetado por todos.
"Rechazamos cualquier acto que atente contra el patrimonio, dimos seguimiento a las denuncias ingresadas y realizamos la limpieza y repintado de la banqueta del Pimental, así como de las paredes que fueron dañadas.", añadió la comuna.
Lo que debía ser una fiesta deportiva entre dos aficiones hermanas, terminó teniendo un acto inaceptable en Antigua Guatemala, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
De acuerdo a publicaciones de páginas de medios locales, algunas paredes fueron pintadas con mensajes como: "BB96. La 96. Barra Brava", así como los bordes donde se encuentran áreas jardinizadas.
Historia de la Barra Brava 96
La Barra Brava 96 es la barra oficial del Alianza Futbol Club de El Salvador, también conocida como la "Ultra Blanca".
Esta barra se caracteriza por su pasión y apoyo incondicional al equipo, tanto dentro como fuera del estadio, y a menudo participa en iniciativas benéficas.
Más allá del apoyo al equipo, la Barra Brava 96 también ha estado involucrada en incidentes violentos, como el ocurrido en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, donde se enfrentaron a la barra del Marathón de Honduras.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*