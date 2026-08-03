 Harry Styles cae en pleno concierto: Impactante momento
Farándula

VIDEO. Harry Styles sufre tremenda caída en pleno concierto

La fuerte lluvia que cayó durante el segundo concierto que brindó el cantante británico en la Ciudad de México convirtió el escenario en una pista resbaladiza.

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Harry Styles, Facebook
Harry Styles / FOTO: Facebook
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Harry Styles protagonizó un inesperado momento durante su concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México cuando resbaló y cayó mientras recorría la pasarela principal.

El incidente, registrado en video por asistentes, muestra al cantante británico vestido con una chaqueta roja, perdiendo el equilibrio debido a la superficie resbalosa provocada por una intensa lluvia que cayó poco antes del show.

El accidente ocurrió la noche del sábado 1 de agosto, frente a miles de fans. Harry Styles avanzaba por la pasarela central cuando, tras un paso en falso, terminó de rodillas en el escenario.

Durante unos segundos de incertidumbre, el público reaccionó con gritos y un silencio momentáneo. Sin embargo, el artista se incorporó rápidamente, sonrió y continuó cantando, lo que provocó una ovación entre los presentes.

La caída no dejó lesiones graves y el espectáculo siguió con normalidad, según confirmaron los asistentes y el propio equipo del cantante, quienes aseguraron que Harry Styles no requirió asistencia médica ni atención hospitalaria.

La gira por México continúa sin cambios en sus fechas programadas.

Más conciertos

Harry Styles inició el viernes (31 de julio) la residencia de su celebrada gira Together, Together en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

El superastro británico del pop cautivó a poco más de 68.000 personas con un espectáculo experimental, fresco, universal y de gran impacto que reafirma su privilegiado lugar en la escena musical contemporánea.

La presentación marcó la primera de seis noches en el emblemático estadio capitalino. Harry Styles convirtió 120 minutos en un entusiasta baile masivo con un combo que mezcla grandes éxitos como "As It Was", "Watermelon Sugar" y "Sign of the Times" con algunos de temas de su álbum más reciente, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, resultando en una exhibición virtuosa de todo lo que hay que amar de la música pop.

La residencia en México — que continúa el 4, 7, 8 y 10 de agosto — tuvo un comienzo impresionante, con un amor correspondido de Styles hacia el país latinoamericano, al que agradeció su cariño y cálida recepción.

"He tenido el privilegio de poder venir aquí a lo largo de los años", dijo el artista en inglés. "Muchísimas gracias a los mexicanos por la cálida bienvenida, ¡son gente maravillosa!".

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