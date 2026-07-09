El Mundial 2026 deja otra factura: la basura aumentó un 58% en Ciudad de México

El incremento de turistas y las celebraciones durante las tres semanas del torneo elevaron la generación de residuos a casi 20 mil toneladas diarias, poniendo al límite la capacidad de procesamiento de la capital mexicana.

El Mundial 2026 no solo dejó estadios llenos y una importante derrama económica para México, sino también un fuerte impacto ambiental. Un informe de la consultora climática DUA NetZero Consulting reveló que, durante las tres semanas de actividad mundialista, la generación de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México aumentó un 58%, llevando al límite la capacidad de recolección y tratamiento de basura de la capital.

De acuerdo con el reporte, la ciudad pasó de producir un promedio de 12 mil 400 toneladas de residuos al día a cerca de 19 mil 700 toneladas diarias. Esto significó una carga adicional de aproximadamente 7 mil 300 toneladas cada jornada, una cifra que superó la capacidad operativa de las tres plantas públicas de selección y aprovechamiento de residuos con las que cuenta la metrópoli.

Las autoridades ambientales estimaron que alrededor del 60% de los desechos generados durante el Mundial correspondieron a plásticos de un solo uso.

Entre los principales residuos destacaron vasos desechables, envases de bebidas, empaques de alimentos e impermeables distribuidos en restaurantes, zonas de reunión y los populares Fan Fests que congregaron a miles de aficionados.

Ante esta situación, el Gobierno capitalino implementó medidas extraordinarias de limpieza, como el programa "Megalimpiatón de la Afición" y operativos especiales encabezados por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Tras uno de los encuentros de la selección mexicana, las brigadas retiraron alrededor de 40 toneladas de basura en una sola noche.

Sin embargo, especialistas advirtieron que incrementar los turnos de limpieza no representa una solución de largo plazo. Consideran que el reto pasa por fortalecer la infraestructura de reciclaje y aplicar de manera más estricta la normativa que limita el uso de plásticos de un solo uso, además de impulsar materiales compostables.

Con la eliminación de México frente a Inglaterra y el traslado definitivo del Mundial a Estados Unidos y Canadá para la disputa de los cuartos de final en adelante, las autoridades esperan que la generación de residuos vuelva gradualmente a los niveles habituales, aunque el torneo dejó en evidencia los desafíos ambientales que enfrentan las grandes ciudades al albergar eventos de talla mundial. Con información de EFE

Celebración mundialista - Agencia EFE

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