Los récords que ya hacen histórico al Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ya rompió marcas de goles, asistencia, velocidad y rendimiento individual. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Unai Simón figuran entre los grandes protagonistas de una edición que ya quedó grabada en la historia del futbol.

El Mundial 2026 aún no conoce a su campeón, pero ya puede presumir de ser una de las ediciones más históricas de la Copa del Mundo. A falta de disputarse los cuartos de final, el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá ha dejado una serie de récords que reflejan el impacto del primer Mundial con 48 selecciones.

La ampliación del formato permitió un mayor número de partidos, más aficionados en las gradas y nuevas oportunidades para que jugadores y equipos escribieran su nombre en los libros de historia. Desde registros goleadores hasta cifras de asistencia nunca antes vistas, esta edición ya ocupa un lugar especial entre las más memorables.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Lionel Messi. El capitán de Argentina lidera la tabla de goleadores del torneo con ocho anotaciones y amplió su condición como máximo goleador en la historia de los Mundiales al alcanzar 21 tantos en la competición.

Lionel Messi, de Argentina, es cargado por sus compañeros tras ganar el partido de octavos de final contra Egipto. - EFE

Muy cerca aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete goles. Nunca antes tres futbolistas habían conseguido marcar siete o más tantos en una misma Copa del Mundo, un registro que confirma el enorme nivel ofensivo que se ha vivido en esta edición.

El delantero francés también alcanzó otro hito al convertirse en el jugador en activo con más goles en fases de eliminación directa de los Mundiales, con 11 anotaciones. Además, llegó a 19 goles mundialistas y quedó a solo dos del registro histórico que posee Messi.

Mbappé celebró gol ante Paraguay - EFE

El gol 3 mil de los Mundiales

Otro momento histórico llegó en los octavos de final. El argentino Enzo Fernández fue el autor del gol número tres mil en la historia de las Copas del Mundo, al marcar el tanto que selló la remontada de Argentina por 3-2 frente a Egipto.

Se trata de una cifra simbólica que muy pocos futbolistas tienen el privilegio de alcanzar. El gol dos mil fue anotado por el sueco Marcus Allbäck en Alemania 2006, mientras que el número mil llegó en Argentina 1978 gracias al neerlandés Rob Rensenbrink.

Marcas bajo los tres palos y en la velocidad

En la portería también cayó un récord histórico. El español Unai Simón acumuló 609 minutos consecutivos sin recibir gol en partidos mundialistas, superando ampliamente la marca de 517 minutos que había establecido el italiano Walter Zenga durante Italia 1990.

La tecnología implementada por la FIFA también permitió registrar nuevas marcas individuales. Mbappé protagonizó el sprint más veloz del torneo al alcanzar los 37.6 kilómetros por hora, mientras que el senegalés Pape Gueye firmó el disparo más potente con un remate de 131.9 km/h.

Por su parte, el belga Hans Vanaken anotó el gol desde mayor distancia del campeonato, al sorprender al arquero estadounidense Matt Freese con un disparo desde 32.45 metros.

Unai Simón, portero de la Selección de España - EFE

Un Mundial que también ganó fuera de la cancha

El éxito del Mundial 2026 no solo se refleja en el terreno de juego. De acuerdo con las cifras oficiales de la FIFA, más de 6.25 millones de aficionados han asistido a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, estableciendo un nuevo récord de asistencia para una Copa del Mundo.

Con los cuartos de final a punto de comenzar y cuatro jornadas todavía por disputarse, el Mundial 2026 aún tiene margen para seguir rompiendo marcas. Sin importar quién levante el trofeo el próximo 19 de julio, esta edición ya aseguró su lugar entre las más recordadas de la historia del futbol. Con información de EFE

El Mundial 2026 estableció un nuevo récord histórico de asistencia. - EFE

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