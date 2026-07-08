Jugadores de la NFL se rinden ante Messi tras la remontada de Argentina ante Egipto

La actuación del capitán argentino en los octavos de final del Mundial 2026 generó reacciones fuera del balompié, con figuras del futbol americano destacando el impacto del astro argentino.

Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable en el Mundial 2026 y su actuación no solo fue celebrada por los aficionados al futbol. La remontada de Argentina ante Egipto también llamó la atención de figuras de otros deportes, entre ellos jugadores de la NFL, quienes reaccionaron al desempeño del capitán de la Albiceleste.

Argentina parecía estar al borde de la eliminación cuando Egipto tomó ventaja de 2-0 en el partido de octavos de final, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada agónica para imponerse 3-2. Messi fue uno de los grandes protagonistas al marcar un gol y aportar una asistencia en el triunfo que clasificó a los campeones defensores a los cuartos de final.

La actuación del argentino generó admiración entre varias estrellas del futbol americano. Entre los jugadores de la NFL que mostraron su sorpresa y reconocimiento por el nivel de Messi aparecen Patrick Mahomes, George Kittle, Budda Baker y Nick Emmanwori, quienes reaccionaron al impacto del capitán argentino después del emocionante triunfo de la Albiceleste.

La propia NFL destacó en sus redes sociales las reacciones de sus protagonistas y recopiló algunos de los mensajes que surgieron tras la actuación del delantero argentino, resaltando cómo un momento del Mundial logró captar la atención incluso en uno de los deportes más importantes de Estados Unidos.

El reconocimiento desde la NFL refleja el alcance que tiene Messi en territorio estadounidense, un país donde el futbol ha ganado popularidad en los últimos años y donde la llegada del argentino a la MLS aumentó todavía más la atención sobre este deporte.

A sus 39 años, Messi continúa siendo uno de los atletas más reconocidos del mundo. En el Mundial 2026, además de buscar un nuevo título con Argentina, el capitán albiceleste sigue sumando capítulos a una carrera que ha trascendido el terreno de juego.

La reacción de las estrellas de la NFL se suma a las múltiples muestras de admiración que Messi ha recibido durante el torneo. Su actuación ante Egipto no solo significó una victoria para Argentina, sino también otro momento que confirmó el impacto internacional de su figura.

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