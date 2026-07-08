Mundial 2026: Argentina, la única sobreviviente de Conmebol

Las campeonas Brasil y Uruguay fueron la máxima decepción en la cita mundialista norteamericana.

Sudamérica perdió el martes a Colombia, el quinto de sus seis participantes en la vigésima tercera edición del Mundial 2026, pero se quedó con su mejor representante, Argentina, el campeón de la edición de Catar 2022, con un Lionel Messi en forma insuperable y una plantilla capaz de apelar a la épica.

Este fue el camino de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil y Colombia en la Copa del Mundo de 2026:

Uruguay, con mucha pena y poca gloria

La selección de Uruguay llegó al Mundial tras ser cuarta en las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos. Dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, compitió en el grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí, zona en la que era una de las favoritas pero que no pudo superar.

La pobreza futbolística de la "Celeste" fue tal, que no le alcanzó ni para entrar a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del torneo. Bielsa presentó su dimisión al volver a Montevideo en medio de presuntos desencuentros con sus jugadores durante el certamen.

España elimina a Uruguay por error de Fernando Muslera Tras un escándalo mundial entre técnico y jugadores, hoy, la “Celeste” abandona el Mundial 2026 por la puerta trasera.

Ecuador sufrió de anemia goleadora

La selección ecuatoriana fue la segunda de Suramérica en despedirse del Mundial 2026 tras caer en los dieciseisavos de final frente a México por 2-0 el martes 30 de junio en el estadio Azteca.

Su eliminación dejó una sensación amarga, pese a conseguir la clasificación a la segunda ronda con un triunfo resonante por 2-1 contra Alemania en la tercera y última jornada del Grupo E, y provocó la renuncia del técnico argentino Sebastián Beccacece.

México al quinto partido y buscará llegar a cuartos de final El “Tri” logra un objetivo, y ahora buscará igualar su mejor presentación en la historia de los Mundiales.

Paraguay vuelve a pavimentar su camino

La "Albirroja" se matriculó en el Mundial de 2026 con la alegría de volver después de una ausencia de 16 años al asegurar la sexta y última plaza de las eliminatorias sudamericanas gracias a un discurso motivador del argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo el 16 de agosto de 2024, en plena crisis.

En dieciseisavos de final asestó la primera sorpresa del Mundial el 29 de junio al mandar a Alemania a casa con un triunfo en penaltis por 4-3 tras igualar 1-1 en 120 minutos. El protagonismo se desvaneció en octavos al caer por la mínima con Francia con un gol de Kylian Mbappé en un partido muy bronco. Con la eliminación el futuro es incierto, pues Alfaro ha pedido tiempo para pensar.

¡Le invaden su casa! Orlando Gill, arquero de Paraguay es sorprendido de esta manera El arquero paraguayo Orlando Gill vivió un emotivo momento al regresar a casa, donde decenas de aficionados lo esperaban para agradecerle su entrega.

Brasil perdió hasta la identidad

En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Brasil terminó en la quinta posición con 28 puntos, en un camino accidentado en el que la "Canarinha" fue orientada por tres técnicos: Fernando Diniz, Dorival Junior y el italiano Carlo Ancelotti, con quien consiguió la clasificación.

En este Mundial, Brasil pasó como primera del grupo C con un empate 1-1 contra Marruecos y sendas victorias por 3-0 contra Haití y Escocia. En los dieciseisavos de final sufrió lo indecible para eliminar a Japón por 2-1, pero en octavos Noruega, con un doblete de Erling Haaland, frustró el sueño del ‘hexa’. El descuento de penalti de Neymar no fue suficiente para evitar la eliminación.

La "Canarinha" solo tuvo destellos de calidad y en la derrota contra Noruega perdió hasta la identidad, ya que jugó "a la italiana".

El dato que no le da esperanzas a Brasil en el Mundial 2026 La “Canarinha” se mide a los noruegos este domingo por un boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Colombia sin gol ni eficacia

La selección colombiana, que dirige Néstor Lorenzo, se clasificó al Mundial 2026 al terminar de tercera en las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos por detrás de Argentina y Ecuador.

Hizo parte del grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Avanzó de primera en esta zona con siete puntos de nueve posibles, tras vencer a los uzbekos por 1-3, por 1-0 a RDC e igualar 0-0 con los lusos.

Colombia superó a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final pero cayó en octavos ante Suiza por 3-4 en la tanda de penaltis al empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue. Se despidió de la Copa del Mundo sin perder, pero careció de efectividad y de gol.

Suiza clasifica a cuartos de final al eliminar a Colombia Los suizos y los argentinos se verán la cara en siguiente ronda por un boleto a semifinales del gran campeonato de futbol.

*Información EFE.

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