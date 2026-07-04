El dato que no le da esperanzas a Brasil en el Mundial 2026

La “Canarinha” se mide a los noruegos este domingo por un boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Brasil se enfrentará el domingo en los octavos de final del Mundial 2026 a Noruega (a las 14:00 horas GT), en busca de un resultado inédito porque nunca ha vencido al combinado de los vikingos rojos.

Pocas selecciones pueden decir con orgullo que no conocen la derrota ante la única pentacampeona del mundo. Noruega puede.

Cuatro veces se han visto las caras desde 1988 con un balance de dos empates y dos derrotas para la "Canarinha".

Así se desarrollaron los cuatro encuentros entre ambas selecciones:

Amistoso (27/07/1988): Noruega 1-1 Brasil

Primer duelo y primer tropiezo. Brasil visitaba el Ullevaal Stadion de Oslo para un amistoso en pleno verano europeo. La 'Seleção' estaba bajo las órdenes de Carlos Alberto Silva y se encontraba en fase de transición, entre el fin y el comienzo de un nuevo ciclo. En ese amistoso jugaron de titulares el portero Cláudio Taffarel, el lateral Jorginho y el delantero Romário, que seis años más tarde ganarían el título mundial en Estados Unidos.

Sin embargo, la base del once estaba formada por brasileños que jugaron con la selección entre la década de los 80 y principios de los 90, como Careca o Geovani Silva. En el partido, se adelantó el combinado nórdico en el arranque de la segunda mitad por medio de Jan Åge Fjørtoft, pero Edmar dejó todo igual en el minuto 81.

Otro problema para Brasil: un jugador clave podría perderse lo que resta del Mundial El mediocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión en el muslo izquierdo ante Japón y está prácticamente descartado para los próximos partidos de Brasil.

Amistoso (29/05/1997): Noruega 4-2 Brasil

Segundo asalto y revolcón en el mismo escenario: el Ullevaal Stadion. Esta vez se trataba de un amistoso a un año de la Copa del Mundo de Francia.

Brasil era el vigente campeón mundial. A los mandos de Mário 'Lobo' Zagallo, contaba con un once plagado de estrellas: Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Mauro Silva, Dunga, Djalminha, Romário, Ronaldo.

Noruega siempre estuvo arriba en el marcador. Petter Rudi transformó en el minuto 9 y Tore André Flo amplió distancias en el 17. Tres minutos después, Djalminha recortó para los brasileños, pero André Flo volvió a anotar antes del descanso. Romário anotó en el 68 en busca de una remontada que Egil Østenstad se encargó de enterrar con el definitivo 4-2 en el 77.

Curiosamente, en ese amistoso jugó de titular el lateral noruego Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland.

Haaland dice que Noruega tiene “muy pocas posibilidades” de eliminar a Brasil Noruega se impuso este martes a Costa de Marfil por 2-1 y Haaland anotó el gol decisivo en el minuto 86.

Mundial de Francia (23/06/1998): Brasil 1-2 Noruega

Un año después, volvieron a medir sus fuerzas en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Francia, en el Vélodrome de Marsella.

Brasil ya estaba clasificado para los octavos de final, tras imponerse a Escocia (2-1) y Marruecos (3-0), dos de sus rivales en la fase de grupos de este Mundial 2026.

Y caminaba hacia el pleno de victorias tras el tanto de Bebeto en el minuto 78. Pero Noruega, que necesitaba los tres puntos para avanzar de ronda, remontó en cinco minutos gracias al acierto de Tore André Flo y Kjetil Rekdal, este último de penalti.

¡Como en los viejos tiempos! Xuxa reaparece con un emotivo video en apoyo a Brasil Tras la victoria de Brasil, Xuxa compartió un video de hace varias décadas para felicitar a la Canarinha y despertó la nostalgia de toda una generación que creció viéndola en televisión.

Amistoso (16/08/2006): Noruega 1-1 Brasil

El último duelo tuvo lugar, de nuevo, en el Ullevaal Stadion hace dos décadas. Dunga debutaba como seleccionador de Brasil, tras el fiasco del Mundial de Alemania 2006, cuando el cuadro sudamericano cayó en cuartos de final ante Francia.

Morten Pederson marcó primero para los locales y Daniel Carvalho evitó la derrota de Brasil. El domingo, una nueva oportunidad para lograr la primera victoria ante los nórdicos.

Ancelotti: Brasil necesita “mente, corazón e ideas claras” “El equipo está motivado, tiene confianza, los últimos dos partidos salieron bien”, aseguró el estratega italiano que dirige a los brasileños.

*Información EFE.

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