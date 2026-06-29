¡Como en los viejos tiempos! Xuxa reaparece con un emotivo video en apoyo a Brasil

Tras la victoria de Brasil, Xuxa compartió un video de hace varias décadas para felicitar a la Canarinha y despertó la nostalgia de toda una generación que creció viéndola en televisión.

Brasil vivió una jornada llena de emociones dentro y fuera de la cancha. Mientras la Canarinha luchaba por conseguir su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Japón, una de las figuras más queridas de la televisión brasileña decidió sumarse al apoyo de una forma muy especial.

Xuxa Meneghel sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video de archivo en el que aparece caracterizada con una llamativa peluca verde, rodeada de aficionados brasileños y animando a la selección con el entusiasmo que la convirtió en una de las artistas más populares de América Latina.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, reacciones y mensajes de cariño de seguidores que recordaron con emoción aquella época dorada de la presentadora.

Un viaje directo a la nostalgia

El video fue compartido por Globoplay en colaboración con Xuxa en Instagram. Sobre las imágenes aparece el mensaje: "¡Buenos días! Hoy es día de Copa, hoy es día de Brasil."

Las escenas muestran a una joven Xuxa animando a la afición brasileña durante una cobertura mundialista, en un ambiente lleno de camisetas amarillas, banderas y música.

Aunque el video tiene varias décadas de antigüedad, la energía de la presentadora sigue siendo la misma que conquistó a millones de niños y familias en toda Latinoamérica.

La publicación fue acompañada por el mensaje: "Hoy es Brasil y nada importa más."

Xuxa y su eterna conexión con Brasil

A lo largo de su carrera, María da Graça Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa, siempre ha demostrado un profundo orgullo por representar a Brasil.

Además de convertirse en la figura infantil más importante de la televisión brasileña durante los años ochenta y noventa, la conductora también fue una de las personalidades más presentes en campañas deportivas, programas especiales y eventos relacionados con la selección nacional.

Por ello, no sorprendió que recurriera a uno de esos recuerdos para transmitir optimismo antes del importante compromiso de la Canarinha.

Hablar de Xuxa es hablar de uno de los fenómenos televisivos más importantes de finales del siglo XX. Su programa "Xou da Xuxa" rompió récords de audiencia en Brasil y posteriormente llegó a países como Argentina, Chile, México y Guatemala.

En español, "El Show de Xuxa" también se convirtió en un éxito rotundo gracias a canciones como "Ilarié", "Tindolelê", "Danza de Xuxa" y "Chindolelé", que aún hoy siguen siendo recordadas por miles de personas.

Su imagen trascendió la televisión para convertirse en un símbolo de toda una generación.

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