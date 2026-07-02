 Brasil en Crisis: Paquetá Podría Perderse el Mundial
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Otro problema para Brasil: un jugador clave podría perderse lo que resta del Mundial

por Amilcar Avila
Una baja sensible amenaza a Brasil para lo que resta del Mundial 2026, EFE
Una baja sensible amenaza a Brasil para lo que resta del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El mediocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión en el muslo izquierdo ante Japón y está prácticamente descartado para los próximos partidos de Brasil.

El centrocampista de Brasil, Lucas Paquetá, está prácticamente descartado para lo que resta del Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo durante el partido de dieciseisavos de final ante Japón, según informó este jueves una fuente de la Canarinha.

El mediapunta del Flamengo ya se encuentra bajo tratamiento intensivo con el objetivo de acelerar su recuperación y regresar a la competición lo antes posible. Sin embargo, el diagnóstico es poco alentador: el futbolista no estará disponible para los octavos de final ante Noruega el próximo domingo ni para unos eventuales cuartos de final frente a Inglaterra o México.

La misma fuente consultada por EFE fue contundente al señalar que el jugador está "sin posibilidades" de participar en las dos próximas rondas eliminatorias, lo que deja a Brasil sin una de sus piezas clave en el centro del campo.

Paquetá, de 28 años, se había consolidado como titular indiscutible en esta Copa del Mundo. El exjugador del West Ham formaba parte del triángulo en la medular junto a Bruno Guimarães y Casemiro, actuando como principal enlace con el tridente ofensivo de la Canarinha.

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Lucas Paquetá se retira lesionado durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Brasil y Japón. - EFE

El seleccionador Carlo Ancelotti dispone ahora de un margen muy reducido para encontrar un reemplazo de garantías en un momento decisivo del torneo.

La baja del mediocampista abre un debate en el seno del cuerpo técnico, que ha visto cómo el equipo ha evolucionado tras un inicio irregular y una remontada exigente ante Japón en la fase de eliminación directa.

Entre las alternativas que se manejan figuran Danilo Santos, de perfil físico y polivalente; Gabriel Martinelli, que podría ser reconvertido a centrocampista; y Endrick, opción que implicaría un cambio de sistema con mayor peso ofensivo. 

También aparece Neymar Jr., aunque persisten dudas sobre su estado físico para asumir una función tan exigente en la medular. 

Además de la preocupación por Paquetá se suma también la situación de Raphinha, quien arrastra molestias físicas que lo convierten en seria duda para el próximo compromiso.  El atacante, una de las piezas importantes en el frente ofensivo de la "Seleção", se encuentra bajo observación médica y su evolución en las próximas horas será clave para determinar si puede estar disponible en los octavos de final, lo que aumenta la incertidumbre en el cuerpo técnico en un momento decisivo del torneo. Con información de EFE

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