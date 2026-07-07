EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Previo al partido entre las selecciones de Suiza y Colombia, el combinado de Argentina ya había clasificado a cuartos de final, y el ganador de esta última serie de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sería rival de los campeones defensores el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas de Guatemala, y toda América esperaba que fuese la serie: argentinos vs. colombianos, para asegurar así un americano en semifinales del evento del año.

En el estadio Vancouver, de Canadá, y, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, los suizos y colombianos disputaron ante la presencia del ya muy cuestionado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el último duelo de esa fascinante etapa de octavos de final, que dejó las eliminaciones de Brasil, los tres anfitriones del Mundial 2026, y por un poco también al campeón defensor.

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Switzerland Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 105' 0 - 0 Alargue: 0 - 0 Actualizar marcador Colombia Sistema: 4-4-1-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Iván Barton, El Salvador Definición Alargue: 0 - 0 Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 46' Cambio en Switzerland: A. Jashari por D. Sow 51' G. Xhaka ve tarjeta amarilla 59' D. Zakaria ve tarjeta amarilla 60' L. Suarez ve tarjeta amarilla 66' Cambio en Colombia: J. Rodriguez por J. Quintero 66' Cambio en Colombia: J. Arias por J. Campaz 71' Cambio en Switzerland: R. Rodriguez por M. Muheim 82' Cambio en Colombia: L. Suarez por C. Hernandez 82' Cambio en Colombia: J. Lerma por R. Rios 87' Cambio en Switzerland: B. Embolo por C. Itten 87' Cambio en Switzerland: D. Zakaria por S. Widmer 90+2' Cambio en Switzerland: D. Ndoye por R. Vargas 95' D. Sanchez ve tarjeta amarilla 103' Cambio en Switzerland: F. Rieder por Z. Amdouni 105' M. Muheim ve tarjeta amarilla Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 51' G. Xhaka - tarjeta amarilla

59' D. Zakaria - tarjeta amarilla

60' L. Suarez - tarjeta amarilla

95' D. Sanchez - tarjeta amarilla

105' M. Muheim - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Switzerland 03/07 Switzerland 2 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

24/06 Switzerland 2 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

18/06 Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado Últimos de Colombia 04/07 Colombia 1 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

28/06 Colombia 0 - 0 Portugal

World Cup | Finalizado

24/06 Colombia 1 - 0 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Switzerland Colombia 1 Tiros de esquina 4 18 Saques de banda 16 24 Tiros libres 20 8 Saques de meta 8 0 Penal 0 6 Cambio 4 101 Ataques 89 51 Ataques peligrosos 26 2 Remates al arco 3 4 Remates desviados 8 49% Posesión 51% 2 Remates totales 5 2 Remates a puerta 1 0 Remates fuera 1 0 Remates bloqueados 3 2 Remates dentro del área 3 0 Remates fuera del área 2 6 Faltas 6 1 Fuera de juego 1 1 Atajadas 2 248 Pases totales 256 217 Pases precisos 218 Alineaciones Switzerland Switzerland Gregor Kobel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Fabian Rieder

Ardon Jashari

Dan Ndoye

Breel Embolo Colombia Colombia Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jhon Arias

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Luis Díaz

James Rodríguez

Luis Javier Suárez

Partido

Un duelo muy cerrado, con dos equipos muy precavidos, marcó el inicio del partido, el cual tuvo su primera acción clara de gol al 22 cuando Gustavo Puerta remató a portería, pero el meta Gregor Kobel atajó a dos manos en un espectacular vuelo y con ello ahogaba el primer grito de gol.

Suiza respondió al 29 con un potente remate de Fabian Rieder, pero bien en el fondo el portero Camilo Vargas, quien al 31, nuevamente atajaba un remate tibio de Dan Ndoye, en una jugada que daba para más.

El primer tiempo se fue con el 0-0 dejando las puertas abiertas para cualquier selección ya que ambos equipos lucían bien dentro del terreno de juego.

Para el segundo tiempo, la polémica llegó al partido. Al 49, Daniel Muñoz jaloneó de la camiseta a Dan Ndoye, quien cayó dentro del área grande, pero el árbitro Barton dijo que no era falta, por ende, no sancionó penalti, a pesar del reclamo de los jugadores suizos.

Suiza tomó el control del partido, pero Colombia tenía acercamientos escasos la portería de Kobel, y al 65, Luis Suárez quedó frente a portería y con espacio y tiempo metió el zapatazo, pero su remate fue totalmente desviado, y así desaprovechó una clara ocasión de gol. Se lamentó toda Colombia el tremendo fallo de Suárez.

El partido llegó a tiempo reglamentario y ambas escuadras no encontraban las llaves de gol. Fue necesario la disputa de tiempo extra.

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Series de cuartos de final

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Colombia-Suiza

Así van las series de cuartos de final del Mundial 2026 La fase de octavos de final está dejando grandes emociones y el último baile de otros.

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