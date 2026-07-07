 EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia
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00 Switzerland Switzerland Colombia Colombia 00
105:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
105
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia
EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Previo al partido entre las selecciones de Suiza y Colombia, el combinado de Argentina ya había clasificado a cuartos de final, y el ganador de esta última serie de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sería rival de los campeones defensores el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas de Guatemala, y toda América esperaba que fuese la serie: argentinos vs. colombianos, para asegurar así un americano en semifinales del evento del año.   

En el estadio Vancouver, de Canadá, y, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, los suizos y colombianos disputaron ante la presencia del ya muy cuestionado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el último duelo de esa fascinante etapa de octavos de final, que dejó las eliminaciones de Brasil, los tres anfitriones del Mundial 2026, y por un poco también al campeón defensor.

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 105'
0 - 0
07/07/2026 - 14:00
Alargue: 0 - 0
Actualizar marcador
Colombia
Sistema: 4-4-1-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Iván Barton, El Salvador
Definición
Alargue: 0 - 0

Incidencias del partido

46'
cambio
Cambio en Switzerland: A. Jashari por D. Sow
51'
card
G. Xhaka ve tarjeta amarilla
59'
card
D. Zakaria ve tarjeta amarilla
60'
card
L. Suarez ve tarjeta amarilla
66'
cambio
Cambio en Colombia: J. Rodriguez por J. Quintero
66'
cambio
Cambio en Colombia: J. Arias por J. Campaz
71'
cambio
Cambio en Switzerland: R. Rodriguez por M. Muheim
82'
cambio
Cambio en Colombia: L. Suarez por C. Hernandez
82'
cambio
Cambio en Colombia: J. Lerma por R. Rios
87'
cambio
Cambio en Switzerland: B. Embolo por C. Itten
87'
cambio
Cambio en Switzerland: D. Zakaria por S. Widmer
90+2'
cambio
Cambio en Switzerland: D. Ndoye por R. Vargas
95'
card
D. Sanchez ve tarjeta amarilla
103'
cambio
Cambio en Switzerland: F. Rieder por Z. Amdouni
105'
card
M. Muheim ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 51'
    Tarjeta
    G. Xhaka - tarjeta amarilla
  • 59'
    Tarjeta
    D. Zakaria - tarjeta amarilla
  • 60'
    Tarjeta
    L. Suarez - tarjeta amarilla
  • 95'
    Tarjeta
    D. Sanchez - tarjeta amarilla
  • 105'
    Tarjeta
    M. Muheim - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Switzerland

  • 03/07
    Switzerland
    Switzerland 2 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Switzerland
    Switzerland 2 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Colombia

  • 04/07
    Colombia
    Colombia 1 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 28/06
    Colombia
    Colombia 0 - 0 Portugal
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Colombia
    Colombia 1 - 0 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 3 Colombia
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Colombia
    Colombia 2 - 0 Jordan
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Switzerland
Colombia
1
Tiros de esquina
4
18
Saques de banda
16
24
Tiros libres
20
8
Saques de meta
8
0
Penal
0
6
Cambio
4
101
Ataques
89
51
Ataques peligrosos
26
2
Remates al arco
3
4
Remates desviados
8
49%
Posesión
51%
2
Remates totales
5
2
Remates a puerta
1
0
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
3
2
Remates dentro del área
3
0
Remates fuera del área
2
6
Faltas
6
1
Fuera de juego
1
1
Atajadas
2
248
Pases totales
256
217
Pases precisos
218

Alineaciones

Switzerland
  • Gregor Kobel
  • Denis Zakaria
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Fabian Rieder
  • Ardon Jashari
  • Dan Ndoye
  • Breel Embolo
Colombia
  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jhon Arias
  • Jefferson Lerma
  • Gustavo Puerta
  • Luis Díaz
  • James Rodríguez
  • Luis Javier Suárez

Partido

Un duelo muy cerrado, con dos equipos muy precavidos, marcó el inicio del partido, el cual tuvo su primera acción clara de gol al 22 cuando Gustavo Puerta remató a portería, pero el meta Gregor Kobel atajó a dos manos en un espectacular vuelo y con ello ahogaba el primer grito de gol.

Suiza respondió al 29 con un potente remate de Fabian Rieder, pero bien en el fondo el portero Camilo Vargas, quien al 31, nuevamente atajaba un remate tibio de Dan Ndoye, en una jugada que daba para más.

El primer tiempo se fue con el 0-0 dejando las puertas abiertas para cualquier selección ya que ambos equipos lucían bien dentro del terreno de juego.   

Para el segundo tiempo, la polémica llegó al partido. Al 49, Daniel Muñoz jaloneó de la camiseta a Dan Ndoye, quien cayó dentro del área grande, pero el árbitro Barton dijo que no era falta, por ende, no sancionó penalti, a pesar del reclamo de los jugadores suizos. 

Suiza tomó el control del partido, pero Colombia tenía acercamientos escasos la portería de Kobel, y al 65, Luis Suárez quedó frente a portería y con espacio y tiempo metió el zapatazo, pero su remate fue totalmente desviado, y así desaprovechó una clara ocasión de gol. Se lamentó toda Colombia el tremendo fallo de Suárez.

El partido llegó a tiempo reglamentario y ambas escuadras no encontraban las llaves de gol. Fue necesario la disputa de tiempo extra.  

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

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Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia | EFE

Mundial 2026: Suiza vs. Colombia / EFE

Series de cuartos de final

  • Francia vs. Marruecos
  • España vs. Bélgica
  • Noruega vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Colombia-Suiza
Así van las series de cuartos de final del Mundial 2026

La fase de octavos de final está dejando grandes emociones y el último baile de otros.

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