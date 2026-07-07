EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Colombia

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Previo al partido entre las selecciones de Suiza y Colombia, el combinado de Argentina ya había clasificado a cuartos de final, y el ganador de esta última serie de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sería rival de los campeones defensores el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas de Guatemala, y toda América esperaba que fuese la serie: argentinos vs. colombianos, para asegurar así un americano en semifinales del evento del año.
En el estadio Vancouver, de Canadá, y, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, los suizos y colombianos disputaron ante la presencia del ya muy cuestionado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el último duelo de esa fascinante etapa de octavos de final, que dejó las eliminaciones de Brasil, los tres anfitriones del Mundial 2026, y por un poco también al campeón defensor.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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51'G. Xhaka - tarjeta amarilla
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59'D. Zakaria - tarjeta amarilla
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60'L. Suarez - tarjeta amarilla
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95'D. Sanchez - tarjeta amarilla
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105'M. Muheim - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Switzerland
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03/07Switzerland 2 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
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24/06Switzerland 2 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
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18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Colombia
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04/07Colombia 1 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
-
28/06Colombia 0 - 0 Portugal
World Cup | Finalizado
-
24/06Colombia 1 - 0 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
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08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Gregor Kobel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Fabian Rieder
- Ardon Jashari
- Dan Ndoye
- Breel Embolo
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jhon Arias
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Luis Díaz
- James Rodríguez
- Luis Javier Suárez
Partido
Un duelo muy cerrado, con dos equipos muy precavidos, marcó el inicio del partido, el cual tuvo su primera acción clara de gol al 22 cuando Gustavo Puerta remató a portería, pero el meta Gregor Kobel atajó a dos manos en un espectacular vuelo y con ello ahogaba el primer grito de gol.
Suiza respondió al 29 con un potente remate de Fabian Rieder, pero bien en el fondo el portero Camilo Vargas, quien al 31, nuevamente atajaba un remate tibio de Dan Ndoye, en una jugada que daba para más.
El primer tiempo se fue con el 0-0 dejando las puertas abiertas para cualquier selección ya que ambos equipos lucían bien dentro del terreno de juego.
Para el segundo tiempo, la polémica llegó al partido. Al 49, Daniel Muñoz jaloneó de la camiseta a Dan Ndoye, quien cayó dentro del área grande, pero el árbitro Barton dijo que no era falta, por ende, no sancionó penalti, a pesar del reclamo de los jugadores suizos.
Suiza tomó el control del partido, pero Colombia tenía acercamientos escasos la portería de Kobel, y al 65, Luis Suárez quedó frente a portería y con espacio y tiempo metió el zapatazo, pero su remate fue totalmente desviado, y así desaprovechó una clara ocasión de gol. Se lamentó toda Colombia el tremendo fallo de Suárez.
El partido llegó a tiempo reglamentario y ambas escuadras no encontraban las llaves de gol. Fue necesario la disputa de tiempo extra.
Series de cuartos de final
- Francia vs. Marruecos
- España vs. Bélgica
- Noruega vs. Inglaterra
- Argentina vs. Colombia-Suiza