La fase de octavos de final está dejando grandes emociones y el último baile de otros.

La fase de octavos de final del Mundial 2026 dejó grandes emociones y enormes sorpresas, como las eliminaciones de Brasil, de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, y el último baile de Cristiano Ronaldo con Portugal, que fue incapaz de liderar a los portugueses ante los españoles, quienes dan un paso más en busca de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La fase de cuartos de final contará con las mejores 8 selecciones del campeonato mundial, es decir, ya han quedado fuera de competencia un total de 40. Esta instancia que da cuatro boletos a semifinales es la primera que no contará con Brasil, Alemania o Italia (que no se clasificó a la Copa del Mundo). En las ediciones pasadas, más de alguna de estas tres selecciones jugaba un papel importante en cuartos de final.

“Estoy muy triste ahora”, Speed rompe en llanto tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026 La eliminación de Portugal no solo dejó devastado a Cristiano Ronaldo. El famoso streamer Speed, uno de los mayores admiradores del astro portugués, rompió en llanto y realizó una emotiva confesión.

Octavos de final emotivos

Marruecos comenzó el camino eliminando a Canadá con una goleada de 3-0. Luego, en un partido duro, Francia se impuso a Paraguay con un tanto de Kylian Mbappé para ser cuartofinalista.

La gran sorpresa de esta fase fue la eliminación de Brasil a manos de Noruega, y específicamente de Erling Haaland, que con doblete despidió a los brasileños y le amargó su último baile a Neymar.

México no pudo ante Inglaterra, y en un partidazo, le dijo adiós al sueño de jugar nuevamente unos cuartos de final.

Con un gol al minuto 90, de Mikel Merino, España eliminó a Portugal, que sufrió también con el último baile de Cristiano Ronaldo.

La polémica ensució esta etapa con el caso de Folarin Balogun, quien recibió una roja en la etapa anterior y fue levantada para enfrentar a Bélgica, pero Estados Unidos no pudo y ganaron los belgas con un contundente 4-1.

La última jornada de juega este martes 7 de julio para que queden completados los 8 equipos que disputarán los cuartos de final.

Un gol al minuto 90 mete a España en los cuartos de final La selección española dejó fuera a Portugal y a Cristiano Ronaldo con un tanto de Mikel Merino al minuto 90 para sellar su boleto a cuartos de final.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos a las 14:00 horas GT

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica a las 13:00 horas GT

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra a las 15:00 horas GT

Ganador del Argentina-Egipto vs. ganador del Colombia-Suiza a las 19:00 horas GT.

Bélgica vence a Estados Unidos y al antifutbol Los belgas jugarán los cuartos de final ante los españoles, y el Mundial 2026 se quedó sin la participación de los tres anfitriones.

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