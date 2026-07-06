Así van las series de cuartos de final del Mundial 2026

La fase de octavos de final está dejando grandes emociones y el último baile de otros.
La fase de octavos de final del Mundial 2026 dejó grandes emociones y enormes sorpresas, como las eliminaciones de Brasil, de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, y el último baile de Cristiano Ronaldo con Portugal, que fue incapaz de liderar a los portugueses ante los españoles, quienes dan un paso más en busca de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
La fase de cuartos de final contará con las mejores 8 selecciones del campeonato mundial, es decir, ya han quedado fuera de competencia un total de 40. Esta instancia que da cuatro boletos a semifinales es la primera que no contará con Brasil, Alemania o Italia (que no se clasificó a la Copa del Mundo). En las ediciones pasadas, más de alguna de estas tres selecciones jugaba un papel importante en cuartos de final.
Octavos de final emotivos
Marruecos comenzó el camino eliminando a Canadá con una goleada de 3-0. Luego, en un partido duro, Francia se impuso a Paraguay con un tanto de Kylian Mbappé para ser cuartofinalista.
La gran sorpresa de esta fase fue la eliminación de Brasil a manos de Noruega, y específicamente de Erling Haaland, que con doblete despidió a los brasileños y le amargó su último baile a Neymar.
México no pudo ante Inglaterra, y en un partidazo, le dijo adiós al sueño de jugar nuevamente unos cuartos de final.
Con un gol al minuto 90, de Mikel Merino, España eliminó a Portugal, que sufrió también con el último baile de Cristiano Ronaldo.
La polémica ensució esta etapa con el caso de Folarin Balogun, quien recibió una roja en la etapa anterior y fue levantada para enfrentar a Bélgica, pero Estados Unidos no pudo y ganaron los belgas con un contundente 4-1.
La última jornada de juega este martes 7 de julio para que queden completados los 8 equipos que disputarán los cuartos de final.
Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 9 de julio
- Francia vs. Marruecos a las 14:00 horas GT
Viernes 10 de julio
- España vs. Bélgica a las 13:00 horas GT
Sábado 11 de julio
- Noruega vs. Inglaterra a las 15:00 horas GT
- Ganador del Argentina-Egipto vs. ganador del Colombia-Suiza a las 19:00 horas GT.