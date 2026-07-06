EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle.
Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026.
El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores.
Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción ya ha sido revocada, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final.
Incidencias del partido
Goles
-
9'C. De Ketelaere (0 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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28/03USA 2 - 5 Belgium
Friendlies | Finalizado
Últimos de USA
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02/07USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
26/06Turkey 3 - 2 USA
World Cup | Finalizado
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19/06USA 2 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
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13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
Últimos de Belgium
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27/06New Zealand 1 - 5 Belgium
World Cup | Finalizado
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21/06Belgium 0 - 0 Iran
World Cup | Finalizado
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15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matthew Freese
- Alexander Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Folarin Balogun
- Christian Pulišić
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Nathan Ngoy
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Amadou Onana
- Nicolas Raskin
- Dodi Lukebakio
- Youri Tielemans
- Leandro Trossard
- Charles De Ketelaere