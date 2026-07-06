 EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica
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00 USA USA Belgium Belgium 01
22:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
21
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
France FRA
09/07 14:00 HS
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EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica
EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle.

Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores.

Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción ya ha sido revocada, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final.

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
USA
Sistema: 4-3-3
Minuto: 21'
0 - 1
06/07/2026 - 18:00
Actualizar marcador
Belgium
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Adham Mohammad, Jordan
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

9'
goal
Gol de C. De Ketelaere. Belgium deja el marcador 0 - 1

Goles

  • 9'
    Gol
    C. De Ketelaere (0 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 28/03
    USA
    USA 2 - 5 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Últimos de USA

  • 02/07
    USA
    USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Turkey
    Turkey 3 - 2 USA
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    USA
    USA 2 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Belgium

  • 27/06
    New Zealand
    New Zealand 1 - 5 Belgium
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Belgium
    Belgium 0 - 0 Iran
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

USA
Belgium
0
Tiros de esquina
1
4
Saques de banda
5
1
Tiros libres
2
1
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
15
Ataques
24
3
Ataques peligrosos
10
0
Remates al arco
3
0
Remates desviados
4
41%
Posesión
59%
0
Remates totales
7
0
Remates a puerta
3
0
Remates fuera
2
0
Remates bloqueados
2
0
Remates dentro del área
3
0
Remates fuera del área
4
2
Faltas
0
0
Fuera de juego
1
2
Atajadas
0
67
Pases totales
99
53
Pases precisos
84

Alineaciones

USA
  • Matthew Freese
  • Alexander Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun
  • Christian Pulišić
Belgium
  • Thibaut Courtois
  • Timothy Castagne
  • Nathan Ngoy
  • Brandon Mechele
  • Maxim De Cuyper
  • Amadou Onana
  • Nicolas Raskin
  • Dodi Lukebakio
  • Youri Tielemans
  • Leandro Trossard
  • Charles De Ketelaere
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