EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Bélgica

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle.

Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores.

Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción ya ha sido revocada, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final.

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals USA Sistema: 4-3-3 Minuto: 21' 0 - 1 Actualizar marcador Belgium Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Adham Mohammad, Jordan Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 9' Gol de C. De Ketelaere. Belgium deja el marcador 0 - 1 Goles 9' C. De Ketelaere (0 - 1) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 28/03 USA 2 - 5 Belgium

Friendlies | Finalizado Últimos de USA 02/07 USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

26/06 Turkey 3 - 2 USA

World Cup | Finalizado

19/06 USA 2 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado Últimos de Belgium 27/06 New Zealand 1 - 5 Belgium

World Cup | Finalizado

21/06 Belgium 0 - 0 Iran

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales USA Belgium 0 Tiros de esquina 1 4 Saques de banda 5 1 Tiros libres 2 1 Saques de meta 0 0 Penal 0 0 Cambio 0 15 Ataques 24 3 Ataques peligrosos 10 0 Remates al arco 3 0 Remates desviados 4 41% Posesión 59% 0 Remates totales 7 0 Remates a puerta 3 0 Remates fuera 2 0 Remates bloqueados 2 0 Remates dentro del área 3 0 Remates fuera del área 4 2 Faltas 0 0 Fuera de juego 1 2 Atajadas 0 67 Pases totales 99 53 Pases precisos 84 Alineaciones USA USA Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Weston McKennie

Tyler Adams

Malik Tillman

Sergiño Dest

Folarin Balogun

Christian Pulišić Belgium Belgium Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Nathan Ngoy

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Amadou Onana

Nicolas Raskin

Dodi Lukebakio

Youri Tielemans

Leandro Trossard

Charles De Ketelaere

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