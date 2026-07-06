EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. España

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. España en actividad de los octavos de final.

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un derbi ibérico de alto voltaje que se disputará en el AT&T Stadium (Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Portugal llega con la experiencia de Cristiano Ronaldo y un equipo equilibrado que ha mostrado solidez en la fase de grupos. España, por su parte, accede como una de las favoritas tras dominar su zona con un fútbol de posesión y calidad, liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y Rodri.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Este duelo entre dos potencias europeas promete intensidad táctica y momentos de brillantez individual, con ambos equipos aspirando a llegar lejos en el torneo. Un clásico que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Portugal vs. España

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Portugal Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 90+' 0 - 1 Actualizar marcador Spain Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Anthony Taylor, England Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 56' Cambio en Portugal: N. Mendes por N. Semedo 71' Cambio en Portugal: Joao Felix por R. Leao 71' Cambio en Portugal: J. Cancelo por D. Dalot 75' Cambio en Spain: A. Baena por F. Torres 83' Cambio en Portugal: P. Neto por F. Conceicao 83' Cambio en Portugal: Vitinha por B. Silva 85' Cambio en Spain: Pedri por F. Ruiz 85' Cambio en Spain: D. Olmo por M. Merino 89' B. Silva ve tarjeta amarilla 90+1' Gol de M. Merino. Spain deja el marcador 0 - 1 90+4' R. Veiga ve tarjeta amarilla 90+7' Cambio en Spain: M. Oyarzabal por B. Iglesias Goles 90+1' M. Merino (0 - 1) Tarjetas 89' B. Silva - tarjeta amarilla

90+4' R. Veiga - tarjeta amarilla Entre sí 27/09 Portugal 0 - 1 Spain

UEFA Nations League | Finalizado

02/06 Spain 1 - 1 Portugal

UEFA Nations League | Finalizado Últimos de Portugal 03/07 Portugal 2 - 1 Croatia

World Cup | Finalizado

28/06 Colombia 0 - 0 Portugal

World Cup | Finalizado

23/06 Portugal 5 - 0 Uzbekistan

World Cup | Finalizado

17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

10/06 Portugal 2 - 1 Nigeria

Friendlies | Finalizado Últimos de Spain 02/07 Spain 3 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

27/06 Uruguay 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

09/06 Peru 1 - 3 Spain

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Portugal Spain 3 Tiros de esquina 7 20 Saques de banda 17 13 Tiros libres 11 6 Saques de meta 6 0 Penal 0 5 Cambio 4 106 Ataques 96 38 Ataques peligrosos 50 2 Remates al arco 6 7 Remates desviados 9 43% Posesión 57% 8 Remates totales 15 2 Remates a puerta 6 3 Remates fuera 6 3 Remates bloqueados 3 5 Remates dentro del área 8 3 Remates fuera del área 7 9 Faltas 12 2 Fuera de juego 1 2 Tarjetas amarillas 0 5 Atajadas 2 400 Pases totales 529 333 Pases precisos 466 Alineaciones Portugal Portugal Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

João Neves

Pedro Neto

Bruno Fernandes

João Félix

Cristiano Ronaldo Spain Spain Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Alex Baena

Mikel Oyarzabal

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