 Resultado Portugal vs. España - 8vos de final Mundial 2026
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-- USA USA Belgium Belgium --
6 julio / 18:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. España

por Christoper Chang
España vs. Portugal - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
España vs. Portugal - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. España en actividad de los octavos de final.

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un derbi ibérico de alto voltaje que se disputará en el AT&T Stadium (Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Portugal llega con la experiencia de Cristiano Ronaldo y un equipo equilibrado que ha mostrado solidez en la fase de grupos. España, por su parte, accede como una de las favoritas tras dominar su zona con un fútbol de posesión y calidad, liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y Rodri.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Este duelo entre dos potencias europeas promete intensidad táctica y momentos de brillantez individual, con ambos equipos aspirando a llegar lejos en el torneo. Un clásico que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Portugal vs. España

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Portugal
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 90+'
0 - 1
06/07/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Spain
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Anthony Taylor, England
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

56'
cambio
Cambio en Portugal: N. Mendes por N. Semedo
71'
cambio
Cambio en Portugal: Joao Felix por R. Leao
71'
cambio
Cambio en Portugal: J. Cancelo por D. Dalot
75'
cambio
Cambio en Spain: A. Baena por F. Torres
83'
cambio
Cambio en Portugal: P. Neto por F. Conceicao
83'
cambio
Cambio en Portugal: Vitinha por B. Silva
85'
cambio
Cambio en Spain: Pedri por F. Ruiz
85'
cambio
Cambio en Spain: D. Olmo por M. Merino
89'
card
B. Silva ve tarjeta amarilla
90+1'
goal
Gol de M. Merino. Spain deja el marcador 0 - 1
90+4'
card
R. Veiga ve tarjeta amarilla
90+7'
cambio
Cambio en Spain: M. Oyarzabal por B. Iglesias

Goles

  • 90+1'
    Gol
    M. Merino (0 - 1)

Tarjetas

  • 89'
    Tarjeta
    B. Silva - tarjeta amarilla
  • 90+4'
    Tarjeta
    R. Veiga - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 27/09
    Portugal
    Portugal 0 - 1 Spain
    UEFA Nations League | Finalizado
  • 02/06
    Spain
    Spain 1 - 1 Portugal
    UEFA Nations League | Finalizado

Últimos de Portugal

  • 03/07
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 28/06
    Colombia
    Colombia 0 - 0 Portugal
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    Portugal
    Portugal 5 - 0 Uzbekistan
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Nigeria
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Spain

  • 02/07
    Spain
    Spain 3 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 27/06
    Uruguay
    Uruguay 0 - 1 Spain
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Spain
    Spain 4 - 0 Saudi Arabia
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Spain
    Spain 0 - 0 Cape Verde
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    Peru
    Peru 1 - 3 Spain
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Portugal
Spain
3
Tiros de esquina
7
20
Saques de banda
17
13
Tiros libres
11
6
Saques de meta
6
0
Penal
0
5
Cambio
4
106
Ataques
96
38
Ataques peligrosos
50
2
Remates al arco
6
7
Remates desviados
9
43%
Posesión
57%
8
Remates totales
15
2
Remates a puerta
6
3
Remates fuera
6
3
Remates bloqueados
3
5
Remates dentro del área
8
3
Remates fuera del área
7
9
Faltas
12
2
Fuera de juego
1
2
Tarjetas amarillas
0
5
Atajadas
2
400
Pases totales
529
333
Pases precisos
466

Alineaciones

Portugal
  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • João Neves
  • Pedro Neto
  • Bruno Fernandes
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
Spain
  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Alex Baena
  • Mikel Oyarzabal
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