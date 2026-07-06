EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. España

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. España en actividad de los octavos de final.
Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un derbi ibérico de alto voltaje que se disputará en el AT&T Stadium (Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Portugal llega con la experiencia de Cristiano Ronaldo y un equipo equilibrado que ha mostrado solidez en la fase de grupos. España, por su parte, accede como una de las favoritas tras dominar su zona con un fútbol de posesión y calidad, liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y Rodri.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Este duelo entre dos potencias europeas promete intensidad táctica y momentos de brillantez individual, con ambos equipos aspirando a llegar lejos en el torneo. Un clásico que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.
Minuto a minuto del Portugal vs. España
Incidencias del partido
Goles
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90+1'M. Merino (0 - 1)
Tarjetas
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89'B. Silva - tarjeta amarilla
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90+4'R. Veiga - tarjeta amarilla
Entre sí
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27/09Portugal 0 - 1 Spain
UEFA Nations League | Finalizado
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02/06Spain 1 - 1 Portugal
UEFA Nations League | Finalizado
Últimos de Portugal
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03/07Portugal 2 - 1 Croatia
World Cup | Finalizado
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28/06Colombia 0 - 0 Portugal
World Cup | Finalizado
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23/06Portugal 5 - 0 Uzbekistan
World Cup | Finalizado
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17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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10/06Portugal 2 - 1 Nigeria
Friendlies | Finalizado
Últimos de Spain
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02/07Spain 3 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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27/06Uruguay 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
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15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
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09/06Peru 1 - 3 Spain
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- João Neves
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Alex Baena
- Mikel Oyarzabal