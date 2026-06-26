EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Conoce al instante toda la estadística que brinda este partidazo de primer nivel que se juega en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Uruguay Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Spain Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Ismail Elfath, USA Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Uruguay 22/06 Uruguay 2 - 2 Cape Verde

World Cup | Finalizado

16/06 Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay

World Cup | Finalizado

31/03 Algeria 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado

27/03 England 1 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

19/11 USA 5 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado Últimos de Spain 21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

09/06 Peru 1 - 3 Spain

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Uruguay Spain 0 Sin datos 0 Alineaciones Uruguay Uruguay Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Juan Sanabria

Rodrigo Bentancur

Manuel Ugarte

Agustín Canobbio

Federico Valverde

Maximiliano Araújo

Darwin Núñez Spain Spain Unai Simón

Marcos Llorente

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Pedri

Rodri

Mikel Merino

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Alex Baena

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