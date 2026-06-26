EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Conoce al instante toda la estadística que brinda este partidazo de primer nivel que se juega en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Uruguay
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
26/06/2026 - 18:00
Spain
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Ismail Elfath, USA
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Uruguay
-
22/06Uruguay 2 - 2 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
16/06Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay
World Cup | Finalizado
-
31/03Algeria 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03England 1 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
19/11USA 5 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de Spain
-
21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
-
15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
09/06Peru 1 - 3 Spain
Friendlies | Finalizado
-
04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
-
31/03Spain 0 - 0 Egypt
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Uruguay
Spain
0
Sin datos
0
Alineaciones
Uruguay
- Fernando Muslera
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Juan Sanabria
- Rodrigo Bentancur
- Manuel Ugarte
- Agustín Canobbio
- Federico Valverde
- Maximiliano Araújo
- Darwin Núñez
Spain
- Unai Simón
- Marcos Llorente
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Pedri
- Rodri
- Mikel Merino
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Alex Baena