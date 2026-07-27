 Karol G Sufre Incidente en Escenario por Falla Técnica
Farándula

VIDEO. Karol G sufre incidente y queda atrapada en el escenario por falla técnica

La cantante colombiana inició su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” en Chicago, pero un fallo mecánico en la plataforma del escenario la dejó suspendida a mitad de la tarima.

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Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram
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Un inesperado incidente marcó la segunda noche de la exitosa gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" de Karol G en Chicago, Estados Unidos.

La reconocida artista colombiana, conocida como "La Bichota", vivió un percance en pleno escenario que la dejó atrapada a la vista de miles de fanáticos, generando un momento viral en redes sociales.

El suceso ocurrió durante su presentación del sábado 25 de julio en el emblemático Soldier Field. Mientras Karol G realizaba su descenso habitual hacia el camerino, la plataforma de acceso sufrió una falla mecánica repentina.

Este desperfecto provocó que Karol G quedara suspendida a medio escenario, interrumpiendo momentáneamente el flujo de su espectáculo.

Lejos de mostrar pánico, la intérprete de éxitos como "Provenza" demostró su profesionalismo y carisma al tomar el incidente con humor.

Con una actitud sorprendente, Karol G improvisó y jugó con la situación, entrando y saliendo de la plataforma averiada, lo que desató la ovación y el asombro de su público.

Incluso, cantó junto a sus seguidores el tema que sonaba de fondo, utilizado como música de espera, transformando un momento de tensión en una interacción memorable.

La situación se mantuvo por unos minutos hasta que el equipo de trabajo de Karol G intervino rápidamente. 

"Viajando Por El Mundo Tropitour"

A pesar del incidente, la gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" ha arrancado con gran éxito, consolidando a Karol G como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global.

Los conciertos en Chicago fueron solo el inicio de una serie de presentaciones que prometen cautivar a audiencias en diversas ciudades.

Tras sus exitosos shows en Estados Unidos, la gira continuará su recorrido internacional. Los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de la energía de "La Bichota" en:

  • Canadá
  • Las Vegas
  • Los Ángeles
  • San Francisco
  • El Paso
  • Nueva York
  • Miami

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